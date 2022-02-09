أنغامي: أوّل شركة تكنولوجيا عربية تدخل 'ناسداك'!

بغداد - ياسين صفوان - في الثالث من آذار الماضي، أضيء برج خليفة في دبي وصخرة الروشة في بيروت بشعار شركة "أنغامي" على خلفية إعلان الشركة ترقّب دخولها البورصة الأميركية "ناسداك".

وفي الرابع من شباط الحالي، بات دخولها إلى هذه البورصة رسميًّا، جاعلًا منها أوّل شركة تكنولوجيا عربية تدرج على قائمة هذا المؤشر تحت رمز ANGH، في صفقة مع Vistas Media Acquisition -إحدى شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة SPAC- تنطوي على قيمة للمنشأة بنحو 220 مليون دولار.

رحلة "أنغامي" إلى العالمية هي رحلة الألف ميل!



وكانت البداية، حسب ما يصفانها، تشبه لعبة "سوبر ماريو". هكذا كان الانتقال من عالم المتعة والمرح عبر الاستماع للموسيقى إلى نقلها إلى العالم من خلال تضمنّها أكثر من 57 مليون أغنية متاحة لأكثر من 70 مليون مستخدم. ومن هنا أصبح التطبيق منصة تكنولوجيا البث الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فهي منصة أُسسها عام 2012 الشريكان اللبنانيان إدي مارون وإيلي حبيب.وكانت البداية، حسب ما يصفانها، تشبه لعبة "سوبر ماريو". هكذا كان الانتقال من عالم المتعة والمرح عبر الاستماع للموسيقى إلى نقلها إلى العالم من خلال تضمنّها أكثر من 57 مليون أغنية متاحة لأكثر من 70 مليون مستخدم. ومن هنا أصبح التطبيق منصة تكنولوجيا البث الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وصف إدي مارون هذا الإنجاز بـ"اللحظة الاستثنائية". وأكد أن " هذا الإدراج في بورصة أميركية يتيح للشركة فرصة الوصول إلى رأس مال للنمو، وإلى منصة عالمية هي الأفضل على مستوى العالم”.

من جهته، قال إيلي حبيب: “نحن فخورون بالمنتج والتكنولوجيا التي استطعنا تطويرها، وسيكون بإمكاننا الآن الاستثمار بشكل أكبر في الأبحاث والتطوير والابتكار لتقديم منتج يتخطى حدود الموسيقى إلى توفير تجارب ترفيهية رقمية شاملة مع الحفاظ على العلاقة المناسبة بمستخدمينا وميزتنا الإقليمية”.