شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تختار شركة لوكهيد مارتن لبناء صاروخ سيعود من المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الروفر المثابرة هي آلة قادرة، ولكن الشيء الوحيد الذي لا يمكنها فعله هو إرسال عينات من الصخور والرواسب والغلاف الجوي من المريخ إلى الأرض بمفردها، وفقا لتقرير engadged .

وتأمل ناسا فى استرداد بعض هؤلاء من خلال برنامج إرجاع عينات المريخ ، وقد تم اتخاذ خطوة أخرى إلى الأمام في المشروع، واختارت الوكالة شركة لوكهيد مارتن لبناء أول صاروخ يتم إطلاقه من كوكب آخر.

وستكون مركبة صعود المريخ (MAV) صاروخًا صغيرًا وخفيف الوزن ومكونًا حاسمًا في خطة ناسا الطموحة، وقال مدير ناسا بيل نيلسون في بيان: "هذا المسعى الرائد مصمم لإلهام العالم عندما تستعيد أول مهمة روبوتية ذهابًا وإيابًا عينة من كوكب آخر - وهي خطوة مهمة ستساعد في النهاية في إرسال رواد الفضاء الأوائل إلى المريخ" .

وسينقل مسبار استرداد العينة مركبة الصعود من المريخ إلى سطح المريخ، وسوف تهبط في Jezero Crater أو بالقرب منها، حيث المثابرة هبطت في فبراير الماضي.

وسيكون المسبار بمثابة منصة انطلاق لمركبة الصعود من المريخ، وبمجرد أن تصبح مركبة الصعود من المريخ في المدار فإن الخطة مخصصة لوكالة الفضاء الأوروبية وهي مركبة مدارية لعودة الأرض ومجهزة بحمولة نظام الالتقاط والاحتواء والإرجاع التابع لوكالة ناسا لالتقاط الصاروخ، والهدف هو جلب العينات والعودة إلى الأرض بحلول منتصف عام 2030.

وقال توماس زوربوشن، المدير المساعد للعلوم في مقر ناسا: "نحن نقترب من نهاية المرحلة المفاهيمية لمهمة عودة عينة المريخ هذه، وستتجمع القطع معًا لإحضار العينات الأولى من كوكب آخر وهو الأرض، ويمكن دراستها بأحدث الأدوات المعقدة للغاية بحيث لا يمكن نقلها إلى الفضاء ".

وستقوم شركة لوكهيد مارتن بتسليم عدة وحدات اختبار مركبة الصعود من المريخ ووحدة طيران إلى وكالة ناسا، والعقد الذى تبلغ قيمته 194 مليون دولار، يدعو الشركة إلى تصميم وتطوير واختبار وتقييم نظام الصعود من المريخ المتكامل وتصميم وتطوير معدات الدعم الأرضى.

ولا تحتاج مركبة الصعود من المريخ فقط إلى أن تكون قادرة على تحمل بيئة المريخ وأن تكون متوافقة مع عدة أنواع من المركبات الفضائية، بل يجب أن تكون صغيرة بما يكفي للضغط داخل وحدة هبوط العينات، إنه تحد صعب لكن أمام شركة لوكهيد مارتن عدة سنوات لمعرفة الأمور، والمسبار لن يتم إطلاقها قبل عام 2026.