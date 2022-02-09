الأرصاد: انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة.. وأمطار على البلاد

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لانخفاض في درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، بقيم تتراوح من "2 :4" درجات مئوية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، طقسا مائلا للبرودة، غائما نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، السواحل الشمالية، وباردا على السواحل الشمالية الغربية، ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه ليلا يسود طقس شديد البرودة يصاحبه صقيع على كافة الأنحاء.

نشاط الرياح على كافة الأنحاء

وقالت الأرصاد إن هناك نشاطا ملحوظا للرياح على كافة أنحاء البلاد.

فرص سقوط الأمطار على محافظات الجمهورية

أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة، على كافة أنحاء البلاد على فترات متقطعة من اليوم.

حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط

قالت الأرصاد الجوية، إن الوضع بالبحر الأبيض، خفيفة إلى معتدلة، والرياح جنوبية غربية وشمالية غربية، وارتفاع الأمواج تتراوح بين 1:1,5 متر.

حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر.. قالت الأرصاد إنه معتدل، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 : 1,5 متر، والرياح شمالية غربية.

الطقس ودرجات الحرارة على القاهرة

تشهد القاهرة الكبرى طقسا مائلا للبرودة نهارا، وشديد البرودة ليلا، حيث تصل درجة الحرارة العظمى 18، والصغرى 10.

الطقس ودرجات الحرارة على الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية طقسا مائلا للبرودة نهارا، شديد البرودة يصاحبه صقيع ليلا، حيث تصل درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 11.

نسبة الرطوبة على كافة أنحاء البلاد

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغرى. وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء على كافة الأنحاء

وعن درجات الحرارة المتوقعة.. قالت الهيئة إن:

درجة الحرارة على القاهرة: العظمى 18 والصغرى 10.

درجة الحرارة على الإسكندرية: العظمى 16 ، والصغرى 11.

درجة الحرارة على أسوان: العظمى 25 درجة 9 للصغرى.

درجة الحرارة على قنا: العظمى 23 والصغرى 8 درجات.

درجة الحرارة على الأقصر: العظمى 24 والصغرى 8.

درجة الحرارة على سوهاج: العظمى 20 والصغرى 8.

درجة الحرارة على أسيوط: العظمى 19، والصغرى 7.

درجة الحرارة على كاترين: العظمى 15، والصغرى 02.

وحول درجات الحرارة بالمدن العربية..

درجة الحرارة على مكة المكرمة: العظمى 32 والصغرى 21.

درجة الحرارة على المدينة المنورة: العظمى 29 والصغرى 16.

درجة الحرارة على الكويت: العظمى 22 والصغرى 9.

درجة الحرارة على أبو ظبي: العظمى 22 والصغرى 17.

وحول درجات الحرارة بالمدن العالمية..

رصدت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة بالمدن العالمية كالتالي:

درجة الحرارة على نيويورك: العظمى 4 والصغرى 1.

درجة الحرارة على أسطنبول: العظمى 7 والصغرى 2.

درجة الحرارة على طوكيو: العظمى 10 والصغرى 3.

درجة الحرارة على باريس: العظمى 11 والصغرى 3.