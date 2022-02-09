شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك تختبر "قيود العمر" لتوصيات المستخدمين الأصغر سنًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت TikTok فى اختبار طرق لتقييد بعض أنواع المحتوى بحسب العمر في تطبيقها وسط دفع للتعزيز ميزات السلامة للمراهقين، ولا يزال العمل فى مرحلة مبكرة، لكن الشركة تقول إن الهدف هو حماية المستخدمين الأصغر سنًا من محتوى البالغين أو مقاطع الفيديو الأخرى التى يحتمل أن تكون غير ملائمة، وفقا لتقرير engadged .

وواجهت TikTok، مثل تطبيقات الوسائط الاجتماعية الأخرى، تدقيقًا متزايدًا مؤخرًا حول كيفية تعاملها مع أمان المستخدم، خاصة للأطفال والمراهقين الأصغر سنًا، وفى جلسة استماع فى الكونجرس الخريف الماضى ألمح نائب رئيس الشركة للسياسة العامة إلى أن التطبيق كان يعمل على طرق جديدة "للاستمتاع بالمحتوى على أساس العمر المناسب"، والآن شاركت الشركة بعض التفاصيل الإضافية حول الشكل الذى قد يبدو عليه ذلك.

وتعمل TikTok المعروفة منذ فترة طويلة بخوارزمية التوصيات الدقيقة بشكل مخيف، على ميزات من شأنها أن تكون قادرة على تصنيف المحتوى بناءً على "نضج المحتوى ومناطق الراحة الموضوعية"، وفقًا لتريسي إليزابيث قائدة سياسة القضايا العالمية فى TikTok.

وقالت خلال إفادة للصحفيين: "عندما يتم إطلاق النظام بالكامل يمكن تقييد المحتوى الذى حددناه على أنه يحتوى على موضوعات ناضجة بشكل علنى على المراهقين"، "وبالنسبة للمحتوى الذي يحتوي على موضوعات أقل، فسيكون أعضاء مجتمعنا قادرين على اختيار مناطق الراحة أو نضج المحتوى الذى يفضلون تخطيه أو الاشتراك فيه".

ولم توضح إليزابيث كيفية تحديد الشركة لمستوى نضج الفيديو، قائلة إن العمل كان في "مرحلة الابتكار، لكنها قالت إنها قد تشبه فى النهاية التصنيفات المستخدمة للأفلام والتلفزيون وألعاب الفيديو، وقالت "نحن نعلم أن هناك محتوى عائليًا، وهناك محتوى للمراهقين، ومحتوى للبالغين"، "ما نرغب في القيام به هو اختيار تلك الفئة التى تشعر براحة أكبر معها.

وأضافت أن الآباء يمكنهم أيضًا التحكم فى هذه التفضيلات لأطفالهم عبر TikTok's"الاقتران العائلي" من الإعدادات، وبشكل منفصل، تعمل TikTok أيضًا على ميزة للمبدعين تسمح لهم بالإشارة إلى ما إذا كانت مقاطع الفيديو الخاصة بهم مخصصة للبالغين أو المستخدمين الأصغر سنًا، ويمكن أن يساعد ذلك في إبلاغ توصيات TikTok لضمان بقاء المحتوى الأكثر نضجًا خارج موجزات المستخدمين الأصغر سنًا.

بينما تجرى TikTok الآن اختبارًا صغيرًا للقيود العمرية، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تتوفر الميزات على نطاق واسع ، ولاحظت إليزابيث أنها لا تزال تتشكل، وقالت "الكثير من هذا لم نقرر بشكل كامل كيف سنفعل ذلك".

وأخيرًا ، تقوم TikTok أيضًا بتحديث قواعدها لحظر "القتل أو التشويه أو كراهية النساء بشكل صريح بالإضافة إلى المحتوى الذي يدعم برامج العلاج التحويلية أو يروج لها، وتقول الشركة إنها أزالت بالفعل هذه الأنواع من المنشورات فى الماضى، لكن لم يتم تحديد القواعد بشكل محدد في إرشادات المجتمع العامة.