شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين متصفحي Safari و Chrome؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجب أن يكون كل من مستخدمي أيفون و أندرويد على دراية بـ "Safari" و "Chrome"، فكلاهما من بين منصات التصفح ومحركات البحث الأكثر شهرة على الإنترنت، ومع ذلك، Safari هو متصفح ويب تملكه وتديره Apple.

بينما يعد Chrome أيضًا متصفح ويب مشابهًا لمتصفح Safari ولكنه مملوك ومدعوم من شركة جوجل، وبصرف النظر عن ذلك ، فيما يلي قائمة بالاختلافات الأخرى بين "Safari" و "Chrome" التي يمكنك القيام بها.

- يأتي Google Chrome مع سمات وأزرار وأشرطة قوائم مختلفة بينما يحتوي Safari على سمة Dark أو Light.

- يدعم Safari عرض القارئ بينما لا يأتي Google Chrome مع Reader View.

-يمكن لـ Chrome المزامنة مع أي جهاز قام المستخدم بتسجيل الدخول عليه مثل أندرويد و Apple iOS والمزيد، ومع ذلك ، يتزامن Safari فقط مع iOS و OS X مع حساب iCloud.

- يحتوي Google Chrome على المزيد من الدعم الإضافي نظرًا لأنه يحتوي على الكثير من الإضافات مقارنةً بـ Safari.

- يمكن استخدام Safari محليًا فقط على أجهزة Mac و iOS بينما يمكن استخدام Google Chrome على أنظمة Mac و iOS و أندرويد و Windows و Linux و Chrome OS لأجهزة Chromebook.





أيهما أفضل جوجل أم سفاري؟يمكن أن يكون تقييم واجهة المستخدم ذاتيًا تمامًا. لذلك يمكن للمستخدمين مقارنة ميزات Safari و Google ، وبالتالي تحديد الأفضل بالنسبة لهم.





هل أحتاج إلى Google إذا كان لدي Safari؟يمكن للمرء استخدام Google حتى إذا كان لديهم Safari. هذا يعتمد كليا على استخدام الشخص.





هل يستخدم أيفون Safari أو Google؟يستخدم Safari Google كمحرك البحث الافتراضي الخاص به، علاوة على ذلك، يستخدم المستخدمون العديد من محركات البحث الأخرى مثل Bing وYahoo والمزيد.





أي متصفح يشبه Safari؟هناك عدة بدائل لمتصفح Safari لأنظمة أساسية مختلفة مثل Windows وMac وأندرويد والمزيد. يمكنك استخدام Mozilla Firefox، وهو برنامج مجاني ومفتوح المصدر.