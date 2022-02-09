شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ميتا" تعلق على تقارير انسحاب فيسبوك وإنستجرام من السوق الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة ميتا إنها ليس لديها أية رغبة أو خطط للانسحاب من السوق الأوروبي، ولكن هناك حقيقة بسيطة وهي أن ميتا وغيرها من الشركات والمؤسسات والخدمات، تعتمد بشكل رئيسي على نقل البيانات بين السوقين الأوروبي والأمريكي من أجل تشغيل خدماتها العالمية.

وأضافت الشركة الأم لفيسبوك، "مثلنا مثل الشركات الأخرى، تتبع ميتا القواعد الأوروبية التي تعتمد على البنود التعاقدية الموحدة، مع توفر مستوى معين من حماية البيانات حتى نتمكن من تشغيل أي خدمة عالمية نقوم بتقديمها. وبشكل عام، تحتاج الشركات لقواعد عالمية واضحة لحماية تدفق البيانات عبر الأطلنطي على المدى الطويل.

وتابعت:" إننا مثل 70 شركة تعمل في العديد من القطاعات، نراقب عن قرب التأثيرات المحتملة لما يتم الآن على عملياتنا التشغيلية في أوروبا، خاصة مع التطورات المتلاحقة التي نتابعها حاليًا"- متحدث رسمي بشركة "ميتا" Meta"

جاء رد شركة ميتا بعد تقارير أشارت إلي أن الرئيس التنفيذى للشركة مارك زوكربيرج هدد بإغلاق فيسبوك وإنستجرام في أوروبا بسبب اللوائح التي تهدف إلى إعاقة جمع بيانات التطبيقات، ذكرت CityAM أن شركة ميتا، المعروفة سابقًا باسم فيسبوك، التحذير في تقرير قدمته لجنة الأوراق المالية والبورصات الأسبوع الماضي.