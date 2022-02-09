شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "خريطة الكنز" تتنبأ بأماكن اختفاء النيازك عبر القارة القطبية الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن النيازك تسقط في جميع أنحاء العالم، إلا أن البيئة والعمليات الفريدة فى القارة القطبية الجنوبية تجعل العثور عليها أسهل إلى حد ما في المناظر الطبيعية البكر الثلجية، وفقا لتقرير RT .

ومع ذلك، فإن جمع النيازك فى أنتاركتيكا هو عمل مرهق وخطير من الناحية الفيزيائية، ولكن ماذا لو كانت هناك "خريطة كنز" تظهر الأماكن الأكثر احتمالية للعثور على النيازك في القارة القطبية الجنوبية، لتوجه الباحثين أين يفتشون؟.

واستخدم باحثون من جامعة Delft للتكنولوجيا فى هولندا الذكاء الاصطناعى لإنشاء نوع من خرائط الكنز لتحديد المناطق التي يمكن العثور فيها على النيازك باحتمالية عالية.

وقالت فيرونيكا تولينار، التي قادت الدراسة المنشورة في Science Advances: "من خلال تحليلاتنا، علمنا أن ملاحظات الأقمار الصناعية لدرجة الحرارة ومعدل تدفق الجليد والغطاء السطحي والهندسة هي مؤشرات جيدة على موقع المناطق الغنية بالنيازك، ونتوقع أن تكون خريطة الكنز دقيقة بنسبة 80%".

وبناء على الدراسة، قدر العلماء أن أكثر من 300000 نيزك موجودة على المناظر الطبيعية في القطب الجنوبي، في انتظار العثور عليها. وهذا يمثل إمكانات علمية هائلة وقال ستيف ليرميت، الذى شارك فى الدراسة مع الأستاذ المساعد ديفيد تاكس من جامعة Delft: "وجدنا العديد من المناطق الغنية بالنيازك التي لم نزرها وهي قريبة نسبيا من محطات البحث".

وتراكمت الصخور من الفضاء في القارة القطبية الجنوبية لآلاف السنين، وتم الحفاظ عليها في مناخ القارة البارد الشبيه بالصحراء، وتسقط النيازك وتصبح مغروسة في الصفائح الجليدية داخل القارة، ومع تدفق الأنهار الجليدية ببطء، تحمل النيازك معها.

وإذا اصطدم نهر جليدى بعائق كبير، في مناطق مثل الجبال العابرة للقارة القطبية الجنوبية، يرتفع الجليد ويتم جلب النيازك إلى السطح.

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل رياح القطب الجنوبى الجافة على تآكل الجليد تدريجيا، ما يؤدى إلى تعريض النيازك، ومع ارتفاع المزيد من الجليد إلى السطح، تتكرر العملية، وبالنظر إلى الوقت الكافى يحدث تراكم كبير من النيازك.

وتأتي النيازك صغيرة جدا بحيث لا يمكن الكشف عنها بشكل فردي من الفضاء، ولكن مع قياسات الأقمار الصناعية غير المباشرة مثل درجة الحرارة وسرعة تدفق الجليد ومنحدر السطح والطريقة التي يعكس بها الجليد إشارات الرادار، وتمشيط كل تلك البيانات واستخدام التعلم الآلي، قالوا إنهم يستطيعون التنبؤ بمكان تركيز النيازك على السطح.

وإحدى المناطق المعروفة باحتوائها على النيازك هي مناطق الجليد الأزرق بالقارة، ويجعل الجليد الأزرق المتباين من السهل اكتشاف وجمع النيازك خلال مهام العمل الميدانية في أنتاركتيكا.

ويمكن رؤية خريطة الكنز التفاعلية عبر هذا الرابط، للبحث في القارة القطبية الجنوبية واستكشاف المواقع ذات الإمكانات العالية للعثور على النيازك.