شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google Duo يصل لـ 5 مليار عملية تثبيت على هواتف المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاوز تطبيق Duo لمكالمات الفيديو من جوجل الآن 5 مليارات عملية تنزيل على متجر بلاي ستور التابع لشركة جوجل، حيث أطلقت الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها Duo في نفس الوقت الذي أطلقت فيه Allo ، وهي إحدى محاولات Google العديدة لإنشاء منافس لـ iMessage و WhatsApp.

وانتهى وقت Allo على متجر Play في عام 2019 عندما تم إغلاق التطبيق وفي نفس الوقت تقريبًا تمكن Duo من تجاوز مليار عملية تثبيت، وقد خططت Google أيضًا لدمج Meet و Duo ، لكن هذا الاندماج انهار في أواخر العام الماضي.

فيما طرحت Google في وقت سابق أربع ميزات جديدة في تطبيق مكالمات الفيديو Google Duo ، إلى جانب وعد بإضافة المزيد قريبًا، وطرح محرك البحث العملاق تقنية ترميز فيديو جديدة لتحسين جودة مكالمات الفيديو وموثوقيتها ، حتى في اتصالات النطاق الترددي المنخفض للغاية.

أما الميزة الثانية التي أطلقتها Google على Duo تسمح للمستخدمين بالنقر فوق صورة أثناء مكالمة الفيديو، ويمكن للمرء التقاط صورة معًا لالتقاط اللحظة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة Chromebook ، ومشاركتها تلقائيًا مع كل شخص في المكالمة.

وقالت الشركة إنه يمكن للمستخدمين القيام بذلك على المكالمات الجماعية وعلى المزيد من الأجهزة قريبًا.