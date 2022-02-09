قرار مهم من ناسا بشأن مهمة إرجاع عينات المريخ

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 فبراير 2022 01:13 صباحاً - منذ 3 ساعات

يستخدم جزء كبير من مهمة المريخ الحالية لوكالة ناسا مركباتها الجوالة المثابرة لجمع جزيئات الصخور وعينات أخرى لإعادتها إلى الأرض في مهمة لاحقة.

سيتم بعد ذلك دراسة المادة من قبل العلماء الحريصين على معرفة المزيد عن التطور المبكر للكوكب، مع التركيز بشكل خاص على اكتشاف ما إذا كانت تدعم الحياة الميكروبية.

مهمة إرجاع عينة المريخ (MSR) هي مهمة معقدة تتطلب مراحل متعددة لنقل العينات بنجاح من كوكب إلى آخر في ما سيكون الأول في تاريخ استكشاف الفضاء حسبما نقل موقع Digitartlends.

اتخذت ناسا هذا الأسبوع خطوة مهمة إلى الأمام في جهودها لإعادة العينات إلى المنزل ، حيث منحت عقد مركبة صعود المريخ (MAV) إلى شركة لوكهيد مارتن ومقرها كولورادو.

ستصبح المركبة الصغيرة خفيفة الوزن أول صاروخ يتم إطلاقه من كوكب آخر في بداية الرحلة متعددة المراحل لنقل عينات الصخور والرواسب والغلاف الجوي من سطح المريخ وصولًا إلى الأرض.

وتعليقًا على مشاركة شركة لوكهيد مارتن، قال توماس زوربوشن، المدير المساعد لناسا للعلوم، إن الوكالة تقترب الآن من نهاية المرحلة المفاهيمية لمهمة MSR الطموحة، مضيفًا أن العينات، بمجرد وصولها إلى الأرض، ستكون قادرة على التحليل في ظروف المختبر باستخدام “أحدث الأدوات المعقدة للغاية بحيث لا يمكن نقلها إلى الفضاء.”

مهمة MSR

من المقرر أن تبدأ مهمة MSR في عام 2026 وستبدأ بإطلاق صاروخ من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا والذي سينشر مركبة فضائية متجهة إلى المريخ.

عندما تصل المركبة الفضائية إلى المريخ، سترسل مركبة هبوط إلى سطح الكوكب. سينشر المسبار مركبة جوالة لجمع عينات من صخور المريخ التي جمعتها المثابرة.

سيعيد المسبار بعد ذلك العينات إلى مركبة الصعود من المريخ، والتي ستطلقها في مدار المريخ لنقلها إلى مركبة عودة الأرض المدارية.

في اقتراب من أوائل إلى منتصف عام 2030، ستطلق المركبة المدارية العينات نحو الأرض في المرحلة الأخيرة من الرحلة الملحمية.

ستتم حماية العينات داخل كبسولة صغيرة قوية بما يكفي لتحمل الدخول عالي السرعة إلى الغلاف الجوي للأرض، تختبر ناسا حاليًا متانة تصاميم الكبسولات المختلفة، وفقا لما قاله مدير ناسا بيل نيلسون في رسالة على موقع وكالة الفضاء.