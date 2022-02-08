للمرة الأولى… روبوتا للعمل فى الفضاء المكشوف

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 5 ثواني

عرضت مؤسسة “روس كوسموس” لأول مرة نموذجا ثلاثي الأبعاد للروبوت تيليدرويد (Teledroid) المصمم للعمل في الفضاء المكشوف، وكانت “روس كوسموس” قد أعلنت في وقت سابق عن خططها لإطلاق هذا الروبوت إلى المحطة الفضائية الدولية في عام 2024، لإجراء تجارب تشكل أساسا لصنع روبوتات للعمل على سطح القمر ومدار القمر.

ووفقا لما ذكره موقع “RT”، يبدو الروبوت Teledroid شبيها بجذع الإنسان وسوف يعمل بنظام أفاتر ، أي يجسد حركات المشغل في بدلة خاصة، موجود على متن المحطة الفضائية الدولية أو في مركز التحكم بالرحلات الفضائية على الأرض، ويمكن أن يقوم الروبوت ببعض الأعمال ذاتيا.

ووفقا لدميتري روجوزين، مدير عام مؤسسة “روس كوسموس، يجب ان يساعد النموذج المعروض المختصين على اختيار الوضعية الصحيحة للروبوت في المركبة الفضائية خلال نقله إلى المحطة الفضائية الدولية، وكذلك إجراء تجارب تنظيم الشغل عند تنفيذ عمليات مشتركة مع رواد الفضاء.

ويضيف، وسوف يصنع نموذج آخر لإجراء الاختبارات اللازمة في المختبر المائي، مشيرا إلى أن النموذج العامل سيكون جاهزا في عام 2023 لإجراء اختبارات شاملة قبل إرساله إلى المحطة الفضائية الدولية.