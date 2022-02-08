إليكم 5 خطوات لتغيير عنوان البريد الإلكتروني على إنستجرام

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 فبراير 2022 10:23 مساءً - يعد إنستجرام أحد منصات الوسائط الاجتماعية المفضلة للشباب، إلى جانب ذلك، يعد Instagram Reels سببًا آخر للحصول على قاعدة مستخدمين ضخمة.

ولإنشاء حساب إنستجرام، يجب إدخال بعض معلوماتك الشخصية مثل معرف البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وما إلى ذلك.

في بعض الأحيان، فقد الكثير منا إمكانية الوصول إلى البريد الإلكتروني أو يرغبون في تغيير معرف البريد الإلكتروني الخاص بهم على إنستجرام.

وهناك بعض الخطوات التي ستساعدك على تغيير عنوان بريدك الإلكتروني على إنستجرام.

كيفية تغيير عنوان البريد الإلكتروني على إنستجرام

لتغيير عنوان البريد الإلكتروني على إنستجرام، اتبع الخطوات التالية:

الخطوة 1: افتح إنستجرام الخاص بك على جهاز Android أو iOS.

الخطوة 2: انقر فوق أيقونة الملف الشخصي الموجودة في الجانب الأيمن السفلي.

الخطوة 3: ثم اضغط على خيار “تعديل الملف الشخصي” وإعدادات المعلومات الشخصية.

الخطوة 4: انقر فوق خيار عنوان البريد الإلكتروني واكتب معرف البريد الإلكتروني الجديد الخاص بك، ثم انقر فوق خيار التجزئة الزرقاء لتأكيد البريد الإلكتروني الجديد.

الخطوة 5: ستحصل على تأكيد عبر البريد الإلكتروني من Instagram. لذلك سيتعين عليك فتح بريدك الإلكتروني والنقر فوق زر التأكيد لتغيير معرف البريد الإلكتروني.

ويتيح إنستجرام للمستخدمين تغيير رقم هواتفهم وتاريخ ميلادهم، يمكنك تغيير اسم ملف التعريف الخاص بك أيضًا. إلى جانب ذلك أعلن إنستجرام عن ميزة جديدة تسمى ميزة “Take a Break” لجميع المستخدمين بما في ذلك الهند.

وباستخدام هذه الميزة، سيذكرنا إنستجرام بأخذ استراحة من التمرير بعد فترة زمنية معينة، ستظهر ميزة “Take a Break” على شاشتك بمجرد التمرير لوقت معين وستكون اختيارية، علاوة على ذلك ستتمكن أيضًا من تعيين فترات زمنية مدتها 10 أو 20 أو 30 دقيقة.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح لنا إنستجرام بالفعل وضع حد لمقدار الوقت الذي نريد أن نقضيه على إنستجرام يوميًا، لمعرفة كيفية تعيين حد زمني يومي على إنستجرام يمكنك التوجه إلى قصتنا السابقة.