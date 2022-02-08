شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسس PayPal يخطط للاستقالة من مجلس إدارة فيس بوك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت Meta Platforms Inc، الشركة الأم لفيسبوك، إن المستثمر الملياردير بيتر ثيل ، وهو مستثمر مبكر كان عضوًا في مجلس إدارة الشركة منذ 2005، قرر التقاعد.

وقال شخص مطلع على الوضع إن ثيل يهدف إلى قضاء بعض الوقت في مساعدة المرشحين الذين يعتقد أنهم سيقدمون أجندة الرئيس السابق دونالد ترامب في منتصف المدة الأمريكية، انتخابات الكونجرس هذا العام.

وأصبح ثيل - مؤسس منصة PayPal وصوت نادر من السياسات المحافظة في وادي السيليكون- مستثمرًا في فيس بوك في عام 2004 ، عندما قدم 500 ألف دولار في رأس المال بتقييم 5 ملايين دولار لحصة 10٪ في الشركة و مقعد في مجلس إدارتها.

وقال عملاق وسائل التواصل الاجتماعي إن ثيل سيعمل كمدير حتى اجتماع ميتا السنوي للمساهمين لكنه لن يترشح لإعادة انتخابه، وقال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج، "بيتر هو حقًا مفكر أصيل يمكنك تقديم أصعب مشاكلك والحصول على اقتراحات فريدة"، وشكر ثيل على خدمته.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي انخفضت فيه أسهم Meta بشكل حاد بسبب المخاوف من أن تغييرات الخصوصية في منتجات Apple تجعل من الصعب على المعلنين رؤية كيفية عمل إعلاناتهم على Facebook. وهبط السهم 5.1 بالمئة يوم الاثنين وفقد ثلث قيمته هذا العام لكنه لا يزال يزيد قيمتها عن 600 مليار دولار.

وغادر تيل بكلمات لطيفة لزوكربيرج، وقال ثيل في بيان أعلن رحيله عن مجلس الإدارة "مواهبه ستخدم ميتا كما أنه يقود الشركة إلى حقبة جديدة"، ولم يرد على طلب للحصول على مزيد من التعليقات.

وكان ثيل أحد أبرز مؤيدي ترامب في وادي السيليكون، حيث تحدث في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في يوليو 2016، حيث أشاد بترامب ووصفه بأنه "عامل بناء"، عمل لاحقًا كمستشار في فريق ترامب الانتقالي في البيت الأبيض.

وقال الشخص المطلع على الوضع إن ثيل يخطط على وجه الخصوص لمساعدة بليك ماسترز، المرشح الجمهوري الذي يأمل في إزاحة السناتور الأمريكي الديمقراطي مارك كيلي عن ولاية أريزونا، وقال المصدر إنه كان يدعم أيضًا جي دي فانس ، مؤلف المذكرات الأكثر مبيعًا "هيلبيلي إليجي" ومرشح جمهوري في مجلس الشيوخ في ولاية أوهايو.