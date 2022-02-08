علوم وتكنولوجيا

حقيقة تطوير آبل لـ”خاتم ذكي” لتتبع الأزواج

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 فبراير 2022 04:13 مساءً - منذ ساعة واحدة
شركة آبل

شركة آبل

نشرت بعض الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي أن شركة آبل تصمم خاتم زواج ذكيا يمكنه تتبع مواقع الأزواج، وهو أمر لا أساس له من الصحة، فيما يبدو أن القصة مصدرها مقال نشر عام 2016 على موقع ساخر.

ويبدو أن بعض المستخدمين خدعوا بصور بالحجم الطبيعي لخواتم الزواج بالأبيض والأسود مطبوعة بشعار أبل الذي يمكن التعرف عليه باللون الأزرق.

ونشر الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات لـ”خاتم أبل” واتهموا الشركة بمحاولة “تتبع المستخدمين” و”تطوير أداة يستخدمها الأزواج المسيؤون لمطاردة شركائهم”.

وقالت رويترز إن المقال الأصلي حمل عبارة “محتوى غير واقعي” في نهايته لتنبيه المستخدمين إلى كونه مادة ساخرة، وادعى المقال أن الخاتم قادر على “إرسال تقرير في حال قيام الشريك بأعمال غير أخلاقية إلى الشريك الآخر”.

وأضافت الوكالة أنه لا يوجد تأكيد أن آبل تقوم بتطوير الخاتم أو أنه موجود في الحقيقة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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