فاروق الباز: الإسكندرية لن تغرق في مياه البحر

الشارقة - اميمة ياسر - كشف العالم المصري الكبير فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء في جامعة بوسطن، تفاصيل إطلاق ناسا تلسكوب جيمس للفضاء، مؤكدا أن الهدف منه كشف أسرار الفضاء، موضحًا أن هذا التلسكوب يعمل على تصوير الكون وأطرافه حتى يتمكن العلماء من رؤية كافة التفاصيل.

وأضاف الباز، خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج مصر جديدة، مساء اليوم الاثنين، أن تكلفة التليسكوب يقدر بـ 10 مليارات دولار، موضحا أن البحث وراء العلم والمعرفة لا يقدر بمال.

الأرض كروية وليست مسطحة

وتابع مدير مركز أبحاث الفضاء في جامعة بوسطن، أنه قام بإطلاق اسم القاهرة على وادى بكوكب المريخ، مشيرًا إلى أن الأرض كروية وليست مسطحة، وما يقال خلاف ذلك يعتبر جهل، لأن كل ما في الفضاء كروى.

وشدد فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء في جامعة بوسطن، على أن تركيبة القمر مختلفة، والحديث عن عدم الصعود للقمر جهل كبير.

هل ستغرف الإسكندرية تحت مياه البحر الأبيض المتوسط

ونفى الدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء في جامعة بوسطن، كل الشائعات المنتشرة حول غرف الإسكندرية تحت مياه البحر الأبيض المتوسط، موضحًا أن مستوى البحر مرتفع بالإسكندرية ولا صحة لغرقها كما يتم ترديده.

10 ملايين و500 فدان غرب النيل صالحة للحياة

وكشف الباز أن الطاقة الشمسية، مصدر رزق كبير لمصر، مضيفًا أن مقياس الجفاف بالصحراء الغربية تعد من أفضل الأماكن في العالم لتوليد الطاقة الشمسية، مشددًا على أن هناك 10 ملايين و500 فدان غرب النيل صالحة للحياة.