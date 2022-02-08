شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة وينج تبدأ تقديم خدمات التوصيل بالطائرات بدون طيار لأول منطقة مترو أمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة Wing الرائدة في توصيل الطائرات بدون طيار لإطلاق أولى خدماتها فى منطقة مترو رئيسية بالولايات المتحدة، وفقا لتقرير digitaltrend.

وحتى الآن، تقوم الشركة المملوكة لشركة Alphabet بتجربة خدمات توصيل الطائرات بدون طيار في العديد من المدن في أستراليا وفنلندا، بالإضافة إلى المجتمع الصغير في كريستيانسبورج بولاية فيرجينيا، حيث تم الانتهاء من أكثر من 130.000 عملية تسليم تجارية على مستوى العالم حتى الآن.

وتهدف Now Wing إلى إطلاقها في Little Elm و Frisco في شمال دالاس في الأشهر المقبلة، مما يمكّن "الآلاف" من السكان من طلب مجموعة من السلع - بما في ذلك الأدوية والأطعمة والمستلزمات المنزلية - من الشركات المحلية عبر هواتفهم الذكية للتسليم عن طريق بدون طيار بعد بضع دقائق.

وفى خطوة أخرى، تقول Wing إنها ستستخدم التجربة لاختبار "نموذج جديد لتسليم الطائرات بدون طيار" حيث سيقوم الموظفون في كل شركة محلية - بدءًا من Walgreens - بتشغيل مركز الطائرات بدون طيار الخاص بهم، وتحميل آلة الطيران بأنفسهم قبل إرسالها على الطريقة ، بدلاً من إضاعة الوقت في نقل الطلبات إلى مركز مركزي على بعد مسافة ما.

وفي منشور مدونة يوضح خطتها لإطلاق خدمات توصيل الطائرات بدون طيار في دالاس، قالت Wing إنها أمضت الأشهر الأربعة الماضية في المشاركة مع المجتمع المحلي، ومعالجة أي مخاوف بشأن خدمة التوصيل وفي نفس الوقت شرح القيمة التي تعتقد أنها يمكن أن تحققها للسكان المحليين.

وقال ستيفن ييتس، عمليات Wing في الولايات المتحدة : "نريد أن نتأكد من أن [عملائنا] يفهمون أنه آمن، وأنه موثوق ، ومتسق - وأنهم سيستمتعون بخدمة لم يروها في حياتهم من قبل" إدارة، وفي أستراليا، اشتكت بعض المجتمعات التي اختبرت Wing خدمتها من ضوضاء الطائرات بدون طيار حيث كانت المركبات تحلق فوقها عند عمليات التسليم، دفع هذا فريق Wing من المهندسين إلى بناء طائرة بدون طيار أكثر هدوءًا .

ولقد مرت سنوات من التطوير لطائرة التوصيل المستقلة من Wing وخضعت للعديد من التغييرات في التصميم. يتميز الطراز الحالي بسرعة قصوى تبلغ 65 ميلاً في الساعة ويمكنه إجراء عمليات تسليم إلى مواقع تصل إلى ستة أميال من موقع الإطلاق.

عندما تصل إلى عنوان وجهتها، تخفض الطائرة العنصر المطلوب على حبل إلى ساحة العميل أو الممر قبل العودة إلى القاعدة. وكان المنظمون حذرين بشأن السماح للطائرات بدون طيار بالتحليق فوق المناطق الحضرية وبعيدًا عن مجال رؤية المشغل ، لذلك يعتمد الكثير على أحدث خدمة تجريبية من Wing.

وإذا كان بإمكانها العمل بكفاءة وأمان، مع الحفاظ في نفس الوقت على المجتمع المحلي على متنها، فيمكننا أن نتوقع أن تصل خدمة توصيل الطائرات بدون طيار من Wing إلى المزيد من المدن الأمريكية بمرور الوقت.