شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تصدر آخر تحديث أمنى لهاتف Pixel 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم جوجل تحديثًا أمنيًا أخيرًا لهاتفى Pixel 3 و 3 XL، وقالت الشركة سابقًا إن هاتف Pixel 3 سيحصل على تحديث أخير فى الربع الأول من عام 2022، وأكدت لـ Engadget أن هذا يمثل آخر ما توصل إليه الجهاز.

وليس من المؤكد ما الذى يصلحه التصحيح، ومع ذلك لاحظ DarkPlayer تطابق معرف البناء مع تصحيح أكتوبر الذى استهدف أحدث طرازات Pixel على Verizon، وهذا إصدار تعويضى وليس تصحيحًا حديثًا.

ويمكنك توقع المزيد إذا كان لديك هاتف Pixel حديث على الأقل، ونشرت Google تحديثًا فى فبراير 2022 لهواتف Pixel 3a والأحدث، وتعالج المراجعة العديد من المشكلات المهمة بما في ذلك عمليات إعادة التشغيل أثناء استخدام الكاميرا، وفصل صوت Bluetooth ومشاكل الجودة، ومشاكل الاتصال الخاصة بشركة الاتصالات ولوحات المفاتيح التى تتجاوز نص الإدخال فى بعض الحالات.

ولن يثير ذلك إعجابك إذا كنت مغرمًا بهاتف Pixel 3 - فسيتعين عليك الترقية إذا كنت تريد إصلاحات أمنية حديثة، ولا تقلق إذا كان لديك Pixel 6 .

ووعدت Google بخمس سنوات من التحديثات الأمنية لأحدث خطوط هواتفها، لذلك قد لا تقلق بشأن التصحيحات حتى عام 2026.