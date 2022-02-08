شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيف ترى التنبيهات "المحذوفة" على هاتفك الأندرويد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتلقي مستخدمي الهواتف الذكية تنبيهات على هواتفهم عند وصول أي رسالة أو حدوث أي أمر على شبكات التواصل الإجتماعي، حيث تعرض التطبيقات المختلفة إشعارات طوال الوقت، وهو ما يقوم المستخدم عادة بإزالتها بشكل افتراضي، لكن ماذا لو أراد المستخدم العثور على احد هذه التنبيهات مرة أخرى؟

بفضل ميزة سجل الإشعارات على Android 11 ، يمكنك استرداد جميع الإشعارات التي تلقيتها على هاتفك الذكي في آخر 24 ساعة، وإذا كنت ترغب في تتبع سجل الإشعارات، فأنت بحاجة إلى تمكين الميزة أولاً، ولمعرفة كيفية تمكين هذه الميزة ، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. افتح الإعدادات على هاتف Android الذكي الخاص بك.

2. إذا كنت تستخدم نسخة Android 11 خام، فانتقل إلى التطبيقات والإشعارات "Apps & Notifications".

أما إذا كنت تستخدم نظام تشغيل Android مع واجهة علامة تجارية أخرى مثل OxygenOS وColorOS وغيرهما، فيمكنك الانتقال إلى خيار شريط الإشعارات والحالة "Notification & status ".

3. انقر على "Notifications" أو "Manage notifications".

4. اضغط على Notification history.

5. في هذا القسم، ستتمكن من رؤية جميع الإشعارات التي تلقيتها في آخر 24 ساعة، يمكنك التفاعل مع هذه الإشعارات بمجرد النقر عليها.