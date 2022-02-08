شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مقتنيات تسلا من عملات البيتكوين تبلغ قيمتها ما يقرب من مليارى دولار.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة Tesla Inc TSLA.O اليوم الاثنين إن القيمة السوقية العادلة لعملة البيتكوين BTC الخاصة بصانع السيارات الكهربائية فى 31 ديسمبر الماضى كانت 1.99 مليار دولار، وفقا لتقرير ناسداك نقلا عن رويترز .

واستثمرت الشركة 1.50 مليار دولار في عملة البيتكوين وقبلت لفترة وجيزة العملة المشفرة كدفعة لمبيعات بعض المنتجات العام الماضي.

من الجدير بالذكر، إن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى دعا السلفادور على التراجع عن تحركها لجعل العملة المشفرة بيتكوين عملة قانونية.

ونقلت شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية عن الصندوق دعوته إلى تنظيم صارم للمدفوعات الإلكترونية في البلد الواقع في أمريكا الوسطى.

وقال صندوق النقد -في بيان- في أعقاب مشاورات سنوية مع السلفادور إن أعضاء المجلس التنفيذي "حثوا السلطات على تضييق نطاق قانون بيتكوين بإلغاء وضع العملة القانونية الذي أضفته على "بيتكوين".

وأضاف الصندوق أن بعض أعضاء المجلس لديهم أيضا بواعث قلق بشأن المخاطر المرتبطة بإصدار السلفادور المتوقع لسندات مرتبطة ببتكوين.

وكانت حكومة السلفادور اشترت 410 عملات بيتكوين أخرى، مستفيدةً من انخفاض سعرها إلى أقل من 36000 دولار، حسبما أفاد رئيس البلاد، نجيب بوكيلى، عبر حسابه على تويتر.