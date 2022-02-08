شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جهاز أيفون يمكنه تحديد مدى احتمالية مرضك فى الأشهر الـ12 المقبلة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لجهاز iPhone الخاص بك أن يخبرك إذا كنت معرضًا لخطر السقوط فى العام المقبل، ومن المهم التحقق من الميزة - حيث يمكن أن تحذرك من "مرض أو إصابة وفقا لتقرير thesun.

وتتيح لك Apple تتبع مجموعة كاملة من تحليلات التنقل وقد تكون هذه علامة على مرض لم تكن على علم به من قبل، وتستخدم الميزة حقيقة أنك تحمل iPhone في جيبك، ولذلك من السهل جدًا على تقنية Apple مراقبة طريقة مشيك، وداخل تطبيق Apple Health ، ستجد مقياسًا خاصًا يسمى Walking Steadiness.

وتوضح شركة آبل: "هذا تقدير لاستقرارك أثناء المشي، كما إن ثباتك مرتبط أيضًا بمخاطر السقوط، ومع انخفاض الثبات، يزداد خطر السقوط، ولا يعد ثبات المشي مؤشرًا على مدى احتمالية السقوط في أي لحظة معينة، ولكنه يمثل إحساسًا عامًا بخطر السقوط في الأشهر الـ 12 المقبلة." وإنه يعمل عندما تحمل iPhone في الجيب أو في حامل بالقرب من خصرك، وإذا قمت بإعداد الإشعارات، فسيتم تحذيرك أيضًا عندما يكون ثباتك "منخفضًا أو منخفضًا جدًا".

وقد يكون الحصول على تنبيه بشأن الثبات المنخفض سببًا جيدًا للتواصل مع الطبيب، وبالطبع، من الجدير بالذكر أنه لا يزال بإمكانك التعرض لسقوط سيء حتى لو لم تحذرك Apple.

ولا تفترض أن الأقارب المسنين آمنون لأنهم يسجلون درجات عالية في ثبات المشي، والميزة موجودة فقط للإبلاغ عنها عندما تكون هناك مشكلة وهو الوقت المناسب لرؤية أخصائى صحى، لكن ميزة Walking Steadiness ليست المقياس الوحيد الذى يمكن لجهاز iPhone تتبعه، وفى الواقع، يمكنه أيضًا مراقبة عدم تناسق المشي لديك، ومتوسط ​​سرعة المشي، وطول الخطوة ، ووقت الدعم المزدوج، وسرعات صعود وهبوط السلم.

ويكشف عدم التماثل في المشي عما إذا كان لديك نمط مشي متساوٍ أو غير متساوٍ، وتوضح شركة Apple: "في نمط المشي الصحي، يكون توقيت الخطوات التي تقوم بها مع كل قدم متشابهة جدًا"، وعدم تناسق المشي هو النسبة المئوية من الوقت التي تكون فيها خطواتك بقدم واحدة أسرع أو أبطأ من القدم الأخرى، وهذا يعني أنه كلما انخفضت نسبة عدم التماثل، كان نمط مشيك أكثر صحة."

وتضيف آبل: "يمكن أن تكون أنماط المشي غير المتكافئة، مثل العرج، علامة على مرض أو إصابة أو مشاكل صحية أخرى، وغالبًا ما يكون المشي المتساوي أو المتماثل هدفًا مهمًا من أهداف العلاج الطبيعي عند التعافي من الإصابة." ومن المثير للاهتمام أيضًا وقت الدعم المزدوج، وهو مقدار الوقت الذي تكون فيه قدميك على الأرض أثناء المشي.

وكلما انخفضت القيمة، زاد الوقت الذي تقضيه مع وزنك على قدم واحدة بدلاً من أن تقضيه أيضًا، وقد تكون هذه علامة على توازن أفضل، وفقًا لشركة Apple، وسوف يختلف بشكل طبيعي حسب التضاريس، وقد يزداد مع تقدم العمر، ويمكن أن تؤثر التغييرات في القوة والتنسيق والتوازن على وقت ملامستك للقدمين، ويجدر التحقق من تطبيق Health لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تغييرات مفاجئة أو مهمة في عادات المشي الخاصة بك.