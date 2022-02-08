تويتر: طريقة جديدة لإرسال رسائل مباشرة على iOS

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

يستكشف تويتر، طريقة جديدة لإرسال رسائل مباشرة على نظام iOS، ويتضمن السماح للمستخدمين بالانزلاق إلى صندوق الوارد الخاص بك من خلال رابط على تغريداتك، وتجاوز زر DM في ملفك الشخصي، تقول المنصة إن هذا سيجعل من السهل “بدء محادثة” من الجدول الزمني الخاص بك.

كما تشير المدافعة العامة إليزا أورلينز، فإن تقديم اختصار لرسائل DM الخاصة بك قد يجعل المستخدمين أكثر عرضة للمضايقات، بدلاً من الاضطرار إلى النقر للوصول إلى ملفك الشخصي للوصول إلى صندوق الوارد الخاص بك، يمكن للمستخدمين مشاركة أفكارهم من خلال رسالة خاصة دون الحاجة إلى مغادرة الجدول الزمني (وبسهولة الرد على تغريدتك).

ومن الصعب معرفة من الذي يمكن أن تستفيد منه هذه الميزة بالضبط – قد يرغب الأصدقاء المقربون في طريقة سريعة للتواصل مع بعضهم البعض، لكنني أعتقد أن معظم الأشخاص يشعرون بالراحة عند الانتقال إلى ملف تعريف صديق على Twitter لإرسال رسالة إليهم، أو مجرد متابعة محادثة حالية من صندوق الوارد الخاص بهم حسبما نقل موقع The verege.

قد يؤدي إعطاء المستخدمين اختصارًا للرسائل الخاصة لشخص ما إلى فتح صندوق مشاكل Pandora. يعرف Twitter بالفعل أن الرسائل المباشرة السيئة يمكن أن تكون مشكلة، وهذا هو السبب في طرحه ميزة في عام 2019 تقوم تلقائيًا بتصفية الرسائل المباشرة المسيئة، على الرغم من قيام تويتر بطرح علامة تبويب منبثقة على غرار Messenger على الويب في عام 2020، فمن المنطقي فعلاً – على عكس زر DM الجديد هذا، فهو لا يمنحك حقًا اختصارًا لـ DM شخص ما كاستجابة مباشرة لتغريدة، بل بدلاً من ذلك يتيح لك الاختيار من محادثاتك الحالية (أو كتابة اسم المستخدم الخاص بالشخص الذي تريد إرسال رسالة مباشرة إليه).

وإذا خرج زر DM الجديد هذا من مرحلة الاختبار، فليس من الواضح ما إذا كان هناك خيار للمستخدمين لإيقاف تشغيل الميزة لأسباب تتعلق بالسلامة والخصوصية.

وقالت شارلوت كاتانيا المتحدثة باسم تويتر في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى The Verge: “هذه التجربة بالذات لا تغير الإعدادات الحالية للرسائل المباشرة لأي شخص”، “نحن دائمًا نستكشف طرقًا لجعل الوصول إلى الرسائل المباشرة أكثر قيمة وقيمة للأشخاص على Twitter، وسيظلون دائمًا تحت السيطرة: أي شخص لديه القدرة على إغلاق DMs الخاصة به في إعداداته.”