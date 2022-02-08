شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تبدأ فى اختبار ميزات Windows 11 السرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن Microsoft تعمل على العديد من ميزات Windows 11 الجديدة التى لم تعلن عنها الشركة علنًا بعد، وفقا لتقرير the Verge.

وتم اكتشاف الإشارات إلى ملصقات خلفيات سطح المكتب، والقدرة على إخفاء شريط المهام للأجهزة اللوحية، وقسم الاستدامة في الإعدادات في أحدث إصدار تجريبى من Windows 11، وتم الكشف عن الميزات الجديدة بعد أيام فقط من إعلان Microsoft أنها ستختبر المزيد ميزات Windows 11 التجريبية .

وتمت مشاركة ميزة التخصيص الجديدة لجلب الملصقات إلى خلفيات سطح المكتب في Windows 11 بواسطة Albacore المتحمس لـ Windows على Twitter، وتُظهر لقطات الشاشة أنك ستكون قادرًا على اختيار الملصقات، الموجودة بشكل شائع فى تطبيقات المراسلة، لخلفية الشاشة وتعديلها من سطح المكتب، توجد عناصر واجهة المستخدم حاليًا في Windows 11 ولكن لا يمكن تثبيتها على سطح المكتب، لذلك يمكن أن تكون الملصقات بديلاً لتخصيص سطح المكتب.

ويمكن أن تقتصر الملصقات على شاشة واحدة، وتتضمن الإشارات إلى الميزة في Windows 11 سياسات حول استخدام التعليم، وتقوم Microsoft حاليًا بشحن Windows 11 SE على أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة منخفضة التكلفة للطلاب، وتم تحسينها بحيث يتم تشغيل التطبيقات دائمًا بملء الشاشة على شاشة واحدة.

ومن المحتمل أن تكون ميزة الملصقات الجديدة جزءًا من Windows 11 SE ، أو إصدارات تركز على المستهلك من Windows 11.

واكتشف Albacore أيضًا مراجع لما يمكن أن تكون أجزاء من وضع الجهاز اللوحى تعود في Windows 11. وظهر إعداد شريط مهام جديد بعنوان "إخفاء شريط المهام تلقائيًا عند استخدام جهازك كجهاز لوحي".

تراجعت Microsoft إلى حد كبير عن معظم ميزات الوضع اللوحي التقليدي في نظام التشغيل Windows 11 ، لكن الشركة كانت تخطط للكثير من الإيماءات والأوضاع لمشروعها الذي تم إلغاؤه بنظام التشغيل Windows 10x والأجهزة اللوحية ذات الشاشة المزدوجة.

وفى مكان آخر، يبدو أن قسم الاستدامة الجديد فى إعدادات Windows 11 سيقدم توصيات بشأن توفير الطاقة وإمكانية إعادة تدوير الجهاز، يبدو أيضًا أن Microsoft تعيد تسمية Focus Assist إلى Focus فقط، مع خيارات لجدولة الوضع الصامت من خلال Outlook.

وهذه الميزات غير متاحة حاليًا لمعظم مختبري Windows 11 ، ولم تعترف Microsoft بوجودها حتى الآن، وأقر صانع البرامج أن عشاق Windows ، مثل Albacore ، "اكتشفوا أن بعض الميزات تم تعطيلها عن قصد" في أحدث إصدارات اختبار Windows 11.

وتقول Microsoft إنها "ستتواصل فقط بشأن الميزات التي نقوم بتمكين المطلعين لتجربتها عن قصد."