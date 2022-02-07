شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يهدد بإغلاق فيسبوك وإنستجرام فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدد مارك زوكربيرج بإغلاق فيسبوك وإنستجرام في أوروبا بسبب اللوائح التي تهدف إلى إعاقة جمع بيانات التطبيقات، ذكرت CityAM أن شركة ميتا، المعروفة سابقًا باسم فيسبوك، دفنت التحذير في تقرير قدمته لجنة الأوراق المالية والبورصات الأسبوع الماضي.

وتحسر عملاق التكنولوجيا في كاليفورنيا على قواعد الاتحاد الأوروبي التي ستمنعه ​​من هضم بيانات الأوروبيين على الخوادم الأمريكية.

ومن دون القدرة على نقل هذه البيانات وتخزينها ومعالجتها عبر المحيط الأطلسي، قالت Meta إنها قد تضطر إلى إغلاق الخدمات الأساسية في أوروبا حسبما نقل موقع ذي صن.

وإذا اتخذت الشركة القرار غير المحتمل لمتابعة التهديد، فقد ترى منع البريطانيين من الوصول إلى فيسبوك وإنستجرام.

قالت ميتا في تقريرها أنه ما لم يتم تخفيف القواعد الأوروبية المتعلقة بالبيانات، فلن تكون الشركة "على الأرجح" قادرة على تقديم "أهم منتجاتها وخدماتها"، بما في ذلك فيسبوك وإنستجرام في الاتحاد الأوروبي.

القضية الرئيسية للميتا هي قضية تتعلق بنقل البيانات عبر المحيط الأطلسي.

وتعالج Meta بياناتها عبر الولايات المتحدة وأوروبا، تقول الشركة أن هذا أمر بالغ الأهمية للطريقة التي تعمل بها أعمالها.

وتطالب ميتا بالسماح لها بالاستمرار في استخدام إطار عمل نقل البيانات عبر المحيط الأطلسي المسمى Privacy Shield.

هذا هو الأساس القانوني الذي استخدمته الشركة لإجراء عمليات نقل البيانات حتى تم إبطالها في يوليو 2020 بموجب قوانين جديدة مصممة لحماية بيانات الأوروبيين.

توضح ميتا أنها تعتقد أنها ستكون قادرة على الوصول إلى اتفاقيات جديدة في عام 2022.

تقول ميتا إنه إذا تعذر الوصول إلى اتفاقيات جديدة، فقد تضطر إلى سحب الخدمات من أوروبا.