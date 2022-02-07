علوم وتكنولوجيا

بتكوين تعاود ارتفاعها

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 فبراير 2022 10:16 مساءً - منذ 9 دقائق

آخر تحديث: 7 - فبراير - 2022 9:49 مساءً

بيتكوين

انتعاش ضروري، سجلته عملة بتكوين في قيمتها السوقية، بعد أشهر من الانهيار الذي بدأ في نوفمبر الماضي.

وسجلت بتكوين أعلى مستوى في أربعة أسابيع، الاثنين، مع صعودها 4.43 بالمئة، إلى 44 ألف و298 دولارا.

وجاء ارتفاع فوق العلامة الفنية في الزخم العالي، وسط تقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء “أفضل من المتوقع” يوم الجمعة، في أعقاب الأرباح القوية من شركة أمازون.

وكانت بتكوين، قد سجلت خسائر بأكثر من 50 في المائة من قيمتها، منذ ارتفاعها القياسي في نوفمبر.

وأدى انخفاض بتكوين منذ أعلى مستوى في نوفمبر إلى القضاء على أكثر من 600 مليار دولار من القيمة السوقية، وخسرت أكثر من 1 تريليون دولار من سوق التشفير الكلي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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