شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذه الأسباب سبوتيفاي يحذف 113حلقة لجو روجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطب الرئيس التنفيذي لشركة دانيال إيك، الموظفين في مذكرة في وقت متأخر من الليل تحدث فيها عن استخدام جو روجن كلمة N word والإزالة لـ 70 حلقة بودكاست في وقت سابق من هذا الأسبوع. بلغ العدد الإجمالي لحلقات Joe Rogan Experiance المحذوفة الآن 113 ، وفقًا لموقع jremissing.

كتب إيك في المذكرة التي حصلت عليها The Verge: "ليست بعض تعليقات جو روجان مؤذية بشكل لا يصدق فحسب - أريد أن أوضح أنها لا تمثل قيم هذه الشركة". "أعلم أن هذا الوضع يترك الكثير منكم يشعرون بالإرهاق والإحباط وعدم سماعهم."

ومضى يقول إن "سيوتيفاي"، تحدثت مع روجان وفريقه حول "بعض المحتوى في برنامجه ." بعد هذه الدردشات "وانعكاساته" ، يقول إيك إن روجان "اختار إزالة عدد من الحلقات من Spotify."

ويقول إيك أيضًا أنه على الرغم من أنه "يدين بشدة" كلمات روجان ، إلا أنه لا يعتقد أن "إسكات جو هو الحل".

كتب: "يجب أن تكون لدينا خطوط واضحة حول المحتوى ونتخذ إجراءً عند تجاوزها، "بالنظر إلى القضية على نطاق أوسع، فإن التفكير النقدي والمناقشة المفتوحة هي التي تعزز التقدم الحقيقي والضروري."

أضاف أنه يعتقد أن "سيوتيفاي" هي منصة وليست ناشرًا ، لكنه يقر بأن الموظفين وغيرهم قد يفكرون بخلاف ذلك نظرًا لاتفاقية الترخيص المبرمة مع Rogan.

يقول Ek إنه تعهد بمبلغ 100 مليون دولار - المبلغ نفسه الذي تم دفعه لتوزيع عرض روجان حصريًا - لترخيص وتطوير وتسويق الموسيقى والمحتويات الصوتية الأخرى من قبل منشئي المحتوى من الفئات المهمشة تاريخيًا. ويقول أيضًا إن الشركة تعمل على زيادة عدد الخبراء الخارجيين الذين تستشيرهم حول كيفية تحقيق التوازن بين أمان المستخدم و"تعبير المنشئ" وستشارك المزيد من التفاصيل.

واعتذر روجان أمس عن استخدام الكلمة n ولإلقاء نكتة عنصرية.

بدأ الجدل الأخير حول روجان عندما أزال نيل يونج موسيقاه من المنصة احتجاجًا على شكوك روجان في لقاحات COVID-19 ؛ ردت Spotify على هذه المشكلة من خلال الوعد بوضع ملصقات إعلامية على أي محتوى بودكاست يناقش COVID ، لكنها أصرت بخلاف ذلك على أنها مجرد منصة ولن تتخذ أي إجراءات أخرى.