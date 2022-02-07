تكنولوجيا: هواوي تفتتح فرعى خدمة بأحدث الإمكانيات التكنولوجية المتطورة بالقاهرة والإسكندرية

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القاهرة - سامية سيد - - بيك ين: خدمات ما بعد البيع من أهم عناصر النجاح في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حريصون على توسيع أعمالنا فى السوق المصرى اعتماداً على تطبيق مبادئ الابتكار والتطوير المستمر

أعلنت شركة هواوي لأعمال المستهلك في مصر، عن اعتزامها افتتاح أحدث فرعين لخدمة عملائها خلال الشهر الحالي، أحدهما بمنطقة حلوان بالقاهرة يوم 10 فبراير 2022، والثاني بمنطقة لوران بالإسكندرية في 24 فبراير، حيث جهَزت هواوي الفرعين الجديدين بأحدث الإمكانيات التكنولوجية المتطورة التي تضمن تقديم الخدمات بأعلى مستوى ممكن لتوفير الراحة والوقت للعملاء.

وتطلق هواوي باقة غنية من العروض الترويجية والخصومات الحصرية والهدايا المميزة لكافة الزائرين خلال فترة الافتتاح الرسمي، حيث يأتي افتتاح فرعي الخدمة الجديدين في إطار استراتيجية هواوي التوسعية في تحسين قطاع خدمة العملاء، والذي ينعكس إيجابياً على زيادة تواجدها بسوق التكنولوجيا المصري وتعزيز مدى تفاعلها مع العملاء. وتشمل العروض تقديم هدايا فورية للعملاء يوم الافتتاح عند إصلاح أو شراء أحد منتجات هواوي، بالإضافة إلى عروض ترويجية تشمل أسعار خاصة جداً عند شراء أحد منتجات هواوي خلال أسبوع من تاريخ الافتتاح.

وتم تجهيز الفرعين لخدمة العملاء وتقديم الدعم اللازم لهم، حيث يمكن للعملاء الاستفسار عن أي شئ يخص أجهزة هواوي كما يمكنهم الاستفادة من خدمة HUAWEI Care لتمديد فترات الضمان على الأجهزة من خلال هذه الفروع بالإضافة إلى الحصول على خدمات الصيانة على كافة الأجهزة مع إتاحة إمكانية إصلاح الأجهزة وتوصيلها لمكانك. كما تستمر هواوي في تطوير منظومة خدمة العملاء والتي تضم 18 مركزًا لخدمة العملاء و 70 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية ورقم خدمة عملاء يعمل على مدار الأسبوع بالإضافة إلى توفير منصة تسوق إلكتروني آمنة تمكن المستخدمين من الحصول على أجهزة هواوي المتطورة بسهولة ومتابعة أحدث حملات التخفيضات والعروض بشكل مستمر، علاوة على الخدمات التي توفرها فروع HUAWEI Experience Store وشبكة شركاء هواوي من الموزعين المعتمدين.

أكد بيك ين، رئيس هواوي مصر لأجهزة المستهلك، أن خدمات ما بعد البيع تعد من أهم عناصر النجاح في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تحتاج إلى التطوير المستمر لتتماشى مع سرعة نمو وتطور تكنولوجيا المعلومات وصناعة الأجهزة الذكية.

وقال: إن افتتاح فرعي الخدمة الجديدين يأتي في إطار استراتيجية هواوي التوسعية في مصر، حيث تعتبر هواوي السوق المصري أحد أهم الأسواق الاستراتيجية التي تعمل بها، وتحرص الشركة على توسيع أعمالها فيه معتمدة على تطبيق مبادئ الابتكار والتطوير المستمر، سواءً في الجوانب التقنية أو خدمات الصيانة أو في جوانب التوسع التجاري للأعمال من أجل توفير كل ما يحتاجه المستهلك بإمكانيات تقنية فائقة وأسعار تنافسية.

وأوضح أن منظومة خدمات ما بعد البيع التي تعتمدها هواوي لتعزيز التفاعل المستمر مع عملائها تشمل عدة عناصر مكملة لبعضها البعض منها مراكز الصيانة والعديد من الخدمات الأخرى التي توفرها هواوي مثل العروض الترويجية والخصومات على قطع الغيار الاصلية، وخدمات Huawei Care التي تتيح للعملاء مد فترات الضمان لتوفير حماية أطول لأجهزتهم، بالإضافة إلى فروع هواوع Experience Store لتشكل جميعها منظومة خدمات ما بعد البيع التي تتميز بها هواوي.

تجدر الإشارة إلى أن شركة هواوي تتميز بأنها واحدة من أفضل الشركات التي تقدم خدمات ما بعد البيع لجميع عملائها من خلال مجموعة من العروض والمميزات المبتكرة، والتي تعد أحد أهم مقومات نجاح الشركة في مصر، حيث تسعى دائماً إلى تحقيق أعلى نسب رضاء للعملاء وتقديم كل ما هو جديد.