شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه وضع restricted mode فى Google TV؟.. وما هى مميزاته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث ان شركة جوجل تعمل على تطوير ميزة جديدة لـ Google TV يطلق عليها اسم الوضع المقيد أو "restricted mode"، حيث ستعمل الميزة على تصفية محتوى البالغين وستمنع تشغيله تلقائيًا، حيث تم رصد هذه الميزة بواسطة 9to5Google في آخر تحديث لمشغل Android TV.

ومع ذلك، قد تحتوي ميزة وضع تقييد المحتوى على بعض البنود المرفقة بها، فوفقًا للتقرير، يبدو أنه فعال فقط في الأفلام والبرامج التلفزيونية المجانية المدعومة بالإعلانات، ولإلغاء قفل هذا الإعداد، سيحتاج المستخدمون إلى استخدام رمز PIN.

وتشير السلاسل في التحديث الجديد للمشغل أيضًا إلى محتوى مجاني إضافي قد يتم تقديمه للمستخدمين، وفي الوقت الحالي، يسمح Google TV لأحدهم ببث أكثر من 300 قناة تلفزيونية مباشرة مجانًا، ويذكر التحديث "قنوات Google TV"، والتي يمكن أن تشير إلى المحتوى المجاني.

ميزة أخرى اكتشفها 9to5Google هي قسم قائمة المراقبة لملفات تعريف الأطفال على Google TV، وفي الوقت الحالي، لا توجد طريقة للأطفال لإضافة محتوى إلى وجهة مخصصة على شاشتهم الرئيسية.

وتسمح الميزة القادمة للمستخدمين بإنشاء قسم قائمة المراقبة لملفات تعريف الأطفال، وللتذكير، تم تقديم ملف تعريف الأطفال في مارس 2021، وبمجرد التمكين، سيتمكن الآباء من التحكم في نوع التطبيقات والمحتوى الذي يمكن استهلاكه على نظام Google TV الأساسي.

وفي غضون ذلك، يقال إن Google تعمل على جهاز Chromecast جديد مع جهاز Google TV، وفقًا للوثائق التي رصدها موقع 9to5Google، حيث أطلقت Google أول جهاز Chromecast مع Google TV في عام 2020.