شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة سويدية تقيم دعوى قضائية ضد جوجل وتطالب بـ2.4 مليار دولار تعويض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة مقارنات الأسعار PriceRunner، اليوم الإثنين، إنها رفعت دعوى قضائية على شركة جوجل المملوكة لشركة Alphabet مقابل 2.1 مليار يورو (2.40 مليار دولار) في محكمة ستوكهولم، قائلة إن الشركة انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار من خلال التلاعب بنتائج البحث لصالح خدمات التسوق المقارنة الخاصة بها.

وقالت شركة PriceRunner إن الدعوى القضائية التي رفعتها تهدف إلى جعل جوجل تدفع تعويضات عن الأرباح التي خسرتها في المملكة المتحدة منذ عام 2008، وكذلك في السويد والدنمارك منذ 2013.

ووافقت شركة الاستثمار Creades في نوفمبر على بيع PriceRunner لشركة المدفوعات السويدية Klarna مقابل 1.06 مليار كرونة سويدية.

على جانب أخر حصل متصفح Google Chrome على شعار جديد، حيث يبدو أن الشعار (فقط إذا نظرت عن كثب) يحتوي على ألوان أكثر إشراقًا ودائرة زرقاء أكبر في المنتصف، وأيضًا، لا تحتوي الأيقونة الجديدة على ظلال مثل السابقة، حيث تم تغيير شعار Google Chrome بعد فجوة استمرت 8 سنوات.

إذ تم تقديم المتصفح في عام 2008، ومنذ ذلك الحين، ظل التصميم والعناصر الأساسية للشعار تتغير مع التغييرات في الوقت المناسب في عامي 2011 و2014، وأوضح مصمم Chrome Elvin Hu بالتفصيل التغييرات في شعار المتصفح في سلسلة من التغريدات.