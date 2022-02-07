شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "مسبار الأمل" ينشر الدفعة الثانية من البيانات العلمية حول كوكب المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل"، الدفعة الثانية من البيانات العلمية ضمن مهمته لاستكشاف مناخ الكوكب الأحمر وغلافه الجوى، فى إطار التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة البيانات مع المجتمع العلمى حول العالم، لمساعدة العلماء والباحثين على فهم الظواهر والتفاعلات التي تحدث في الغلاف الجوي لكوكب المريخ.

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الاثنين، أن الدفعة الثانية التي تم نشرها تتضمن 76 جيجا بايت من المعلومات والصور والبيانات العلمية التي جمعتها الأجهزة العلمية التي يحملها "مسبار الأمل" على متنه خلال الأشهر الأولى لبدء مهمته العلمية حول الكوكب الأحمر، وتحديدا في الفترة ما بين 23 مايو إلى 31 أغسطس 2021.

وأكد المهندس عمران شرف مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" أن مشاركة الدفعة الثانية من البيانات العلمية التي جمعها المسبار يؤكد استمرار الإمارات في تنفيذ التزامها بالمساهمة في مسيرة التقدم العلمي للإنسانية عبر إتاحة هذه البيانات العلمية لرسم صورة علمية دقيقة حول الغلاف الجوي لكوكب المريخ.

وكان مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" قد أعلن التزامه بنشر البيانات العلمية التي يجمعها المسبار، وإتاحتها مجانا للمجتمع العلمي حول العالم، وذلك على دفعات ربع سنوية، أي كل ثلاثة أشهر.

وفي أكتوبر الماضي، تم نشر الدفعة الأولى من البيانات العلمية التي جمعتها الأجهزة العلمية الثلاثة للمسبار خلال الفترة الممتدة ما بين 9 فبراير و22 مايو 2021.