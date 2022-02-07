شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل تغريم "ميتا" 2 مليون دولار من بريطانيا بسبب استحواذ Giphy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة (CMA) غرامة قدرها 2 مليون دولار على Meta (Facebook سابقًا) لفشلها في الكشف عن التغييرات الرئيسية المتعلقة باستحواذها على قاعدة بيانات على الإنترنت ومحرك بحث Giphy بقيمة 315 مليون دولار.

ووفقًا لهيئة السوق المالية، فشلت شركة Meta في إخطار المنظم باستقالة ثلاثة موظفين رئيسيين وإعادة توزيع أدوارهم، وفي نوفمبر، أمرت هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار في المملكة المتحدة شركة Meta ببيع Giphy، لأن الاستحواذ قد يضر بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والمعلنين في المملكة المتحدة.

وانتقل Facebook إلى شراء منصة GIF عبر الإنترنت في مايو 2020، وقضت هيئة الرقابة البريطانية المناهضة للمنافسة بأن استحواذ Facebook على Giphy سيقلل المنافسة بين منصات التواصل الاجتماعي وأن الصفقة أزالت Giphy بالفعل كمنافس محتمل في سوق الإعلانات المصورة.

وقال ستيوارت ماكينتوش، رئيس مجموعة التحقيق المستقلة: "لقد أدى الارتباط بين Facebook وGiphy بالفعل إلى إزالة منافس محتمل في سوق الإعلانات المصوّرة، وبدون اتخاذ إجراء، سيسمح أيضًا لـ Facebook بزيادة قوتها السوقية الكبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أكبر، من خلال التحكم في وصول المنافسين إلى Giphy GIFs".

وقال في بيان: "من خلال مطالبة Facebook ببيع Giphy، فإننا نحمي الملايين من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ونعزز المنافسة والابتكار في الإعلانات الرقمية"، وقبل الاندماج، أطلقت Giphy خدمات إعلانية مبتكرة كانت تفكر في توسيعها لتشمل دولًا خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك المملكة المتحدة.

وسمحت خدمات Giphy للشركات بالترويج لعلاماتها التجارية من خلال الصور المرئية وصور GIF، ووجدت CMA أن خدمات Giphy الإعلانية لديها القدرة على التنافس مع خدمات الإعلان على الشبكة الإعلانية الخاصة بـفيس بوك.