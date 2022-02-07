شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يتيح لمستخدميه تشغيل "الرسائل الصوتية" دون الحاجة للبقاء بنفس المحادثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح واتس آب ميزة مهمة لمستخدمي سطح المكتب، حيث قدم مشغل الملاحظات الصوتية العالمي لمستخدمي الإصدار التجريبي من واتس آب Desktop beta، وهو متوفر في التحديث التجريبي لسطح المكتب 2.2204.5، وهو يسمح للمستخدمين بالاستماع إلى الملاحظات الصوتية حتى بعد التبديل إلى دردشة مختلفة.

وفي الوقت الحالي، لا تقدم الملاحظات الصوتية على واتس آب دعمًا لمشغل الخلفية وتتوقف عن التشغيل عندما يغادر المستخدم الدردشة، لكن مع التحديث الجديد، سيتمكن مستخدمو واتس آب Desktop beta من تشغيل الملاحظات الصوتية في الخلفية.

لذلك عندما يتلقى المستخدم ملاحظة صوتية من مستخدم ويتحول إلى الدردشة مع مستخدم آخر، لن تتوقف الملاحظة الصوتية وستستمر في العمل، وأيضًا، سيرى هؤلاء المستخدمون شريط تقدم في أسفل الشاشة، كما تم رصده بواسطة WaBetaInfo، حيث سيساعد مؤشر شريط التقدم الشخص على فهم وقت انتهاء الملاحظة الصوتية.

الميزة، حتى الآن، متاحة لمختبري الإصدار التجريبي من واتس آب لسطح المكتب، ولم يُعرف بعد متى سيتم إصدار الميزة لمستخدمي واتس آب للموبايل على iOS و Android.

وفي الوقت نفسه، أضاف واتس آب ميزة جديدة أخرى إلى إصدار الويب الخاص به والتي ستمكن المستخدمين من سؤال الشركة عن معلومات وإعدادات حساباتهم، حيث تم استدعاء معلومات الحساب، ستسمح الميزة للمستخدمين بمطالبة واتس آب بتقرير عن معلومات وإعدادات حساباتهم، وكانت الميزة متاحة حتى الآن لمستخدمي Android و iOS وتم توسيعها إلى واتس آب Web.