شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق جهاز MacBook Pro "رخيص" هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المنتظر أن يكون عام 2022 عامًا مزدحمًا لشركة أبل مع إطلاق العديد من المنتجات، فوفقًا لمارك غورمان من Bloomberg ، تخطط شركة أبل لإطلاق MacBook Pro للمبتدئين في عام 2022 والذى سيكون متاح بسعر رخيص.

وفي رسالته الإخبارية الأسبوعية، أشار Gurman إلى أنه "أتوقع أن يتطابق MacBook Pro الجديد للمبتدئين مع MacBook Pro للمتميزين بخسارته شريط اللمس"، وقال أيضًا إن جهاز MacBook Pro للمبتدئين لن يحتوي على ProMotion - ميزة معدل التحديث العالي - وحتى المعالج لن يكون M1 Pro أو M1 Max.

ويمكن أن يحتوي جهاز MacBook Pro للمبتدئين، وفقًا لـ Gurman، على معالج M2 ، وهو الخليفة المحتمل لـ M1 ، الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2020، كما سيكون به شاشات عرض "أقل"، مما يعني عدم وجود miniLED وربما دقة أقل أيضًا.

ويعد MacBook Pro منخفض التكلفة ليس جهاز Mac الوحيد في تشكيلة أبل لعام 2022، حيث قال Gurman: "سيكون واحدًا من العديد من أجهزة Mac في طور الإعداد مع شريحة M2 ، بما في ذلك التحديثات إلى iMac مقاس 24 بوصة، وماك ميني للمبتدئين وتجديد MacBook Air، و" كانت الشائعات حول أجهزة iMac مقاس 24 بوصة و MacBook Air تدور منذ فترة.

وفي غضون ذلك، تم اقتراح عقد أول حدث لشركة أبل لهذا العام في شهر مارس، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تكشف شركة آبل النقاب عن هاتف iPhone الأول - والأقل تكلفة - لعام 2022 في هذا الحدث.

ويقال إن iPhone SE يأتي بتصميم مشابه لجهاز الجيل الثاني - يشبه iPhone 8، ويحتفظ بشاشة Retina HD مقاس 4.7 بوصة مع زر TouchID الرئيسي، من المتوقع أن يتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح A15 Bionic من أبل وقد يعمل بنظام iOS 15 خارج الصندوق. ما هو متوقع هو أن الهاتف سيقدم دعم 5G.