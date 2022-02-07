شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تنزيل ملف أو مجلد من Google Drive فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر
كيفية تنزيل مجلد من Google Drive على الكمبيوتر أو Mac
هى نفس العملية سواء كنت تستخدم جهاز كمبيوتر شخصي أو كمبيوتر Mac:
1. افتح Google Drive على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وقم بتسجيل الدخول إلى حساب Google.
2. قم بالتمرير إلى قسم المجلدات وابحث عن المجلد الذي تريد تنزيله.
اضغط بزر الماوس الأيمن فوق المجلد، ثم حدد "تنزيل" باتجاه الأسفل.
سيبدأ التنزيل فورًا بعد الضغط فوق "تنزيل"، لا توجد خطوة تأكيد، لذا تأكد من أنك تريد حقًا المجلد الموجود على جهاز الكمبيوتر الخاص بك قبل الضغط بزر الماوس الأيمن فوقه، وسيبقى المجلد أيضًا في Google Drive بعد تنزيله.
كيفية تنزيل ملف من Google Drive على الكمبيوتر أو Mac1. افتح Google Drive على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
2. ابحث عن الملف الذي ترغب في تنزيله.
3. اضغط بزر الماوس الأيمن فوق الملف، ثم حدد "تنزيل".
كيفية تنزيل ملف من Google Drive على أندرويد1. افتح تطبيق Google Drive.
2. ابحث عن الملف الذي ترغب في تنزيله واضغط على النقاط الرأسية الثلاث على يمين اسمه، وفي القائمة التي تظهر، حدد تنزيل.