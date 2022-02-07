شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية جعل مقطع فيديو TikTok يعمل للخلف والان مع تفاصيل الخبر
ووفقًا لما ذكره موقع "business insider"، إذا كنت مهتمًا بزيادة النشر، فقد ترغب في محاولة إضافة تأثير "عكسي" إلى الفيديو الخاص بك، سيؤدي هذا إلى جعل الفيديو الخاص بك يعمل بشكل عكسي، فتغيير بسيط يمكن أن يولد العديد من الأفكار الرائعة.
بمجرد تسجيل الدخول إلى حسابك بالفعل، يجب أن يكون ذلك سريعًا وسهلاً:
1. افتح تطبيق TikTok على هاتف Android أو iPhone.
2. اضغط على علامة الجمع في الجزء السفلي الأوسط من الشاشة.
3. اضغط مع الاستمرار على الزر الأحمر لبدء تسجيل الفيديو الخاص بك، ثم حرر الزر عند الانتهاء.
4. اضغط على التأثيرات في أعلى يمين الشاشة، إنها أيقونة تشبه الساعة.
5. في قائمة الخيارات الجديدة التي تظهر أسفل الشاشة، اسحب لليمين واضغط على الوقت.
6. حدد عكسي، وسترى بعد ذلك معاينة للفيديو الجديد المعكوس على الشاشة.
7. إذا كنت تحب التأثير العكسي، فاضغط فوق حفظ في الزاوية العلوية اليمنى ثم حدد التالي لمتابعة النشر كما تفعل عادةً.