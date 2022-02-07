شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية جعل مقطع فيديو TikTok يعمل للخلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تتراوح مقاطع فيديو TikTok بين المنشورات الأساسية والتقاط الصور إلى مقاطع الفيديو الموسيقية والمسرحيات الكوميدية، ويرجع هذا التنوع الهائل للمحتوى وشعبية النظام الأساسي إلى حد كبير إلى الطريقة التي تجعل بها أدوات التحرير في TikTok من الممكن تخصيص مقاطع الفيديو الخاصة بك داخل تطبيق TikTok مباشرة، ويمكنك إضافة عوامل تصفية وموسيقى ومقاطع فيديو أخرى والمزيد إلى مقطعك.

ووفقًا لما ذكره موقع "business insider"، إذا كنت مهتمًا بزيادة النشر، فقد ترغب في محاولة إضافة تأثير "عكسي" إلى الفيديو الخاص بك، سيؤدي هذا إلى جعل الفيديو الخاص بك يعمل بشكل عكسي، فتغيير بسيط يمكن أن يولد العديد من الأفكار الرائعة.

بمجرد تسجيل الدخول إلى حسابك بالفعل، يجب أن يكون ذلك سريعًا وسهلاً:

1. افتح تطبيق TikTok على هاتف Android أو iPhone.

2. اضغط على علامة الجمع في الجزء السفلي الأوسط من الشاشة.

3. اضغط مع الاستمرار على الزر الأحمر لبدء تسجيل الفيديو الخاص بك، ثم حرر الزر عند الانتهاء.

4. اضغط على التأثيرات في أعلى يمين الشاشة، إنها أيقونة تشبه الساعة.

5. في قائمة الخيارات الجديدة التي تظهر أسفل الشاشة، اسحب لليمين واضغط على الوقت.

6. حدد عكسي، وسترى بعد ذلك معاينة للفيديو الجديد المعكوس على الشاشة.

7. إذا كنت تحب التأثير العكسي، فاضغط فوق حفظ في الزاوية العلوية اليمنى ثم حدد التالي لمتابعة النشر كما تفعل عادةً.