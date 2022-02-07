شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن متصفح كروم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغير "كروم" شعاره لأول مرة منذ ثمانى سنوات، حيث يقدم Elvin Hu ، مصمم جوجل كروم، نظرة أولية على إعادة تصميم الشعار في سلسلة رسائل على تويتر، بالإضافة إلى بعض الأفكار الكامنة وراء التغييرات الدقيقة للغاية.

بدلاً من دمج الظلال على الحدود بين كل لون ، "رفعها" بشكل أساسي عن الشاشة، فإن الأحمر والأصفر والأخضر يكون مسطحًا. كذلك الدائرة الزرقاء في المنتصف تبدو أكبر.

تبدو الألوان في الشعار أكثر حيوية (ربما بسبب قيام فريق التصميم بالتخلص من الظلال) ، ولكن هناك تغيير آخر حيث اكتشف فريق التصميم في جوجل أن "وضع ظلال معينة من اللون الأخضر والأحمر بجانب بعضها البعض يؤدي إلى اهتزاز لوني مزعج". لإصلاح ذلك وجعل الرمز "أكثر سهولة" ، قرروا استخدام تدرجات دقيقة للغاية حسبما نقل موقع The verege.

لن يبدو شعار كروم الرئيسي متماثلًا في جميع الأنظمة

لن يظهر شعار Chrome الرئيسي (الشعار الذي تنقر عليه من شريط الإرساء / شريط المهام للوصول إلى الويب) بالشكل نفسه عبر جميع الأنظمة أيضًا.

في ChromeOS ، سيبدو الشعار ملونًا أكثر ليكمل أيقونات النظام الأخرى ، بينما في macOS ، سيكون للشعار ظل صغير .

وفي الوقت نفسه يحتوي إصدار Windows 10 و 11 على تدرج أكثر دراماتيكية بحيث يتناسب مع نمط أيقونات Windows الأخرى.

يقول Hu أنك ستبدأ في رؤية الرمز الجديد الآن إذا كنت تستخدم Chrome Canary (إصدار المطور من Chrome) ، ولكنه سيبدأ في طرحه لأي شخص آخر خلال الأشهر القليلة المقبلة.

هناك أيضًا بعض الرموز الجديدة للإصدارات التجريبية وإصدارات المطورين من شعار Chrome ، مع التغيير الأكثر إثارة هو رمز نمط المخطط لتطبيق بيتا على iOS.

يلاحظ Hu أيضًا أن فريق التصميم جرب خطًا أبيض يعمل كحدود بين كل لون ، لكنه وجد أن هذا جعل الرمز الكلي أصغر ، مما يجعل من الصعب التعرف عليه بين تطبيقات جوجل الأخرى.

منذ عام 2008 حتى الآن أصبح شعار كروم أكثر بساطة تدريجيًا. ما بدأ كشعار لامع ثلاثي الأبعاد تحول إلى رمز ثنائي الأبعاد للحداثة. ربما سأحصل في يوم من الأيام على أمنيتي وأرى أن شعار Chrome 2008 الملموس تقريبًا يزين سطح المكتب مرة أخرى.