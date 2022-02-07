شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: MacBook Pro الجديد لا يشتمل على مستوى الدخول من Apple على شاشة ProMotion والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما قامت Apple بتحديث ملف ماك بوك برو فى الخريف الماضي، ترك نموذج مستوى الدخول وحده منذ ذلك الحين، كانت هناك شائعات بأن الشركة تعمل على إصدار جديد من الكمبيوتر سيعرض إصداره القادم شريحة M2، بفضل مارك جورمان من Bloomberg.

وفى أحدث إصدار له Power On النشرة الإخبارية، يقول غورمان إنه يتوقع أن نموذج الدخول سيتبع أشقائه فى إسقاط شريط Touch Bar الذى تعرض لسوء المعاملة. وأشار إلى أنه من غير المحتمل أن يشتمل الكمبيوتر على تقنية العرض ProMotion الموجودة في 2021 MacBook Pro، ما يعني أنه لن يدعم معدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتز للتمرير بشكل أكثر سلاسة.

ويبدو أن الإضاءة الخلفية المصغرة LED خارج الطاولة أيضًا ، لذلك لا تتوقع أن تصبح شاشة الطراز الأساسي ساطعة مثل الشاشات الموجودة على نظيراتها، والتخزين الداخلي هو مجال آخر قد تضطر فيه إلى المساومة إذا قررت شراء الطراز الجديد.

ووفقًا لغورمان، تخطط شركة آبل لإطلاق ما لا يقل عن أربعة أجهزة Mac تعمل بنظام M2 في عام 2022، بعيدًا عن MacBook Pro المذكور أعلاه ، ويقال إن الشركة تستعد لتحديث MacBook Air و 24 بوصة iMac و Mac Mini للمبتدئين ليشمل الأحدث نسخة من السيليكون في المنزل، وهناك أيضًا تقارير تفيد بأن الشركة تعمل على جهاز iMac Pro مقاس 27 بوصة والذي سيضمهرقائق M1 Pro و Max.

ولم يذكر Gurman متى يجب أن يتوقع عشاق Apple من الشركة إطلاق طراز MacBook Pro الجديد، ومن المحتمل ألا نرى الكمبيوتر في حدث الأجهزة التالي للشركة. في تقرير منفصل نشره في وقت سابق من هذا الأسبوع ، قال جورمان إن شركة آبل تخطط لاستضافة حدث في وقت ما في أو حولها 8 مارس، وبحسب ما ورد ستعلن الشركة عن ملفiPhone SE و iPad Air بعد ذلك.