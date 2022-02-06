لأول مرة منذ 8 سنوات.. غوغل كروم يغير شعاره

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 فبراير 2022 07:09 مساءً - قام متصفح “غوغل كروم” على الإنترنت بتغيير شعاره لأول مرة منذ 8 سنوات.

كشف مصمم “غوغل كروم”، إلفين هو، عن نظرة أولية على إعادة تصميم الشعار، وذلك في سلسلة من التغريدات على “تويتر”، فضلا عن الأفكار الكامنة وراء التغييرات الدقيقة للغاية.

وفي الشعار الجديد، أزالت “غوغل” الظلال التي كانت جزءا من نسخة عام 2014، واختارت تصميما مسطحا يتماشى مع منتجات الشركة الأخرى.

كما أن “غوغل” غيّرت نسب الرمز أثناء تفتيح الألوان الفردية التي يتكون منها، لكن التغيير الأكثر تأثيرا الذي أدخلته الشركة هو أنها أضافت تدرجات دقيقة إلى الأجزاء الخضراء والحمراء من الشعار.

يقول إلفين هو إن شركة “غوغل” وجدت أن ظلالا معينة من هذين اللونين تنتج “اهتزازا مزعجا للألوان” عند وضعها بجانب بعضها البعض، وأكد أن التصميم الجديد “يسهل وصول العين إليه بشكل أكبر”

ومن الممكن رؤية الشعار الجديد لـ”غوغل كروم” في حال استخدام “كروم كاناري”، وهو الإصدار المطور من “كروم”، لكنه سيتم طرحه لكافة المستخدمين خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ميزات جديدة

وطرح متصفح “غوغل كروم” العام الماضي العديد من الميزات لمستخدميه، من أبرزها “تتبع الأخبار” (RSS) إلى الهواتف الذكية، التي عند تفعيلها يمكن متابعة كل ما هو جديد من أخبار ومنشورات صادرة عن موقع معين.

كما أعلن “كروم” عن اختباره ميزات جديدة من أجل تسهيل عملية البحث على الإنترنت، وهي “Journeys” أو “الرحلات”، التي توفر على المستخدمين البحث في سجل البحث يدويا أو إنشاء مجلد إشارات مرجعية “Bookmarks” بكل المواقع التي تم زيارتها سابقا.

كما تختبر غوغل مجموعة من المزايا الجديدة على متصفح كروم، سواء على الهواتف الذكية أو الحواسيب الشخصية، لتقديم تجربة أفضل للمستخدمين، خصوصاً مع تصاعد حدة المنافسة من جانب متصفحات عديدة مثل مايكروسوفت إيدج وفيفالدي وBrave.

وتأتي الميزة الأولى على أجهزة الكمبيوتر، وهي تتعلق بتسهيل عملية التحكم في الأصوات التي تعمل بشكل مقصود أو غير مقصود داخل علامات التبويب المفتوحة Tabs، داخل نافذة متصفح كروم.

وحالياً حين يرغب المستخدم في إيقاف الأصوات التي تعمل داخل تبويب ما، يكون عليه الضغط مرة واحدة بزر الفأرة الأيمن على علامة التبويب المقصودة، ومن ثم يتم الضغط على خيار “كتم الصوت Mute Site، بحسب ما نشره موقع 9to5Google.