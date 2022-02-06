علوم وتكنولوجيا

تغريدات أطول.. تويتر يعلن عن خاصية جديدة غير مسبوقة

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الشارقة - اميمة ياسر - وكالات

يستعد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لطرح خاصية جديدة تسمى "أرتيكلز" (مقالات) تتيح للمستخدمين نشر تغريدات طويلة من خلال التطبيق.

وتعتبر الخاصية الجديدة غير مسبوقة بالنسبة لتويتر الذي لا يسمح بنشر أكثر من 250 حرفا لكل تغريدة.

وقد رصدت جين مانشون وونج الكاتبة المتخصصة في التكنولوجيا ومتابعة الخصائص المنتظرة في تويتر وجود هذه الخاصية التجريبية على الموقع.

ونقل موقع سي نت عن  متحدث باسم تويتر قوله:"دائما نبحث عن طرق جديدة لمساعدة الأشخاص في بدء المحادثات والاستمرار فيها" وأن الموقع سيعلن المزيد من تفاصيل هذه الخاصية في القريب العاجل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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