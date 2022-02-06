“عالم ميتافيرس”.. معركة تكسير عظام بين 500 تطبيق

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 فبراير 2022 04:13 مساءً - بدأ عالم الميتافيرس في نقل البشرية إلى مرحلة جديدة من التاريخ، في ظل الإنفاق الكبير والتطلعات العالية لشركات التكنولوجيا.

كشف تقرير متخصص بقطاع التكنولوجيا أن هناك أكثر من 500 تطبيق محمول تستخدم اسم “ميتافيرس” لجذب مستخدمين جدد.

وقال التقرير الصادر عن شركة سينسور تاور المتخصصة في متابعة سوق التطبيقات في العالم عن لجوء مئات المطورين إلى استغلال جاذبية مصطلح ميتافيرس الذي أطلقه مارك زوكربيرج مؤسس ورئيس شركة ميتا مالكة شبكة فيسبوك في العالم الماضي.

وبحسب التقرير فإنه يوجد حوالي 552 تطبيق للأجهزة المحمولة تستخدم أسماء تحتوي على مصطلح ميتافيرس لجذب انتباه المستخدمين الجدد، حيث جاء جزء كبير من هذه التطبيقات خلال الشهور القليلة الماضية.

وذكر تقرير سينسور تاور أنه من بين التطبيقات المصنفة عالميا على متجري التطبيقات آب ستور وجوجل بلاي أضاف 86 تطبيقا إشارة إلى ميتافيرس إلى عناوينها أو وصفها خلال الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2021 ويناير/كانون الثاني 2022.

وأشار موقع “تك كرانش” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن هذا الإطار الزمني يأتي عقب إعلان شركة فيسبوك تغيير اسمها إلى ميتا وخططها للاستثمار بشدة في تكنولوجيا ميتافيرس خلال السنوات العشر المقبلة.

وفي حين لم تدعي فيسبوك أو ميتا حاليا أنها طورت أي تطبيقات بتكنولوجيا ميتافيرس، بدأت هذه الكلمة الانتشار بشكل أكثر عرضا لوصف أي بيئة تفاعلية عبر الإنترنت حيث يتفاعل الأفراد مع بعضهم البعض باعتبارهم شخصيات افتراضية وليست حقيقية.

وكان نيك كليج، نائب الرئيس لشؤون التخطيط والعلاقات العامة في شركة “فيسبوك”، أعلن في بيان صدر شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن الشركة تتعاون مع آخرين لتطوير “مرحلة جديدة من التجارب الافتراضية المترابطة باستخدام تقنيات مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز” أو “ميتافيرس”، وهو مصطلح يستخدم لوصف العوالم الرقمية التي يمكن أن يتفاعل فيها العديد من الأشخاص في بيئة ثلاثية الأبعاد.

وكان مارك زوكربيرج، مؤسس شركة فيسبوك ورئيسها التنفيذي، قد أعلن مؤخرا عن تغيير اسمها التجاري ليتحول إلى “ميتا”، للتأكيد على تركيزها على الـ “ميتافيرس”، باعتباره مستقبل الاتصالات الرقمية.

أبل وميتافيرس

وكشفت أبل ملامح خططها الخاصة بعالم الميتافيرس، إذ أعلن رئيسها التنفيذي تيم كوك عن التوسع في تطبيقات الشركة للواقع المعزز، وهو ما تفاعل معه المستثمرون بإيجابية،

تملك، أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، 14 ألف تطبيق للواقع المعزز في متجر التطبيقات الخاص بها، واقترح كوك أن هذا الرقم سيرتفع مع مزيد من الاستثمارات.

وثمة تساؤلات في وول ستريت عن المدة التي ستستغرقها أبل لتقديم منتجها الكبير التالي، مثل سماعة الواقع المعزز من أجل خوض غمار عالم ميتافيرس، وجاء رد كوك قائلًا “نرى الكثير من الإمكانات في هذا المجال ونستثمر وفقا لذلك”.

وتحدث المحلل المتخصص في أبل منج تشي كو وبلومبرج عن خطط الشركة لتقديم سماعة رأس خاصة بتطبيقات الواقع المعزز هذا العام أو العام المقبل على أن تتبعها لاحقا نظارات تستخدم في هذا الصدد. ولم تقر أبل بعد علنا بهذه الخطط.

“السحر يكمن في التداخل”

ومن ناحية أخرى، قال كوك إن جهود البحث والتطوير التي تبذلها الشركة تركز على تداخل الأجهزة والبرمجيات والخدمات.

وأضاف “هذا هو المكان الذي يمكن فيه السحر حقا… هناك قدر كبير من الاستثمار في أشياء ليست موجودة في السوق في هذه المرحلة”.

ومن شأن التوسع في مجال الواقع المعزز أن يفتح الباب أمام زيادة الاشتراكات. ويمكن أن تصبح العروض الحالية لتدريبات اللياقة البدنية والمحتوى المصور أكثر جاذبية من خلال تجارب الواقع المعزز.

ومع نمو الخدمات والمشتركين، قفزت هوامش الربح الإجمالية لأبل أكثر من 40 في المئة.

قال المحلل نيل شاه من كاونتربوينت ريسيرش، إن الخدمات المرتبطة بالميتافيرس، مثل تطبيقات الواقع المعزز، يمكن أن تغير خريطة إيرادات أبل.

وأضاف “ثمة زيادة كبيرة في نشاط خدمات أبل التي من المحتمل أن تتجاوز جهاز آيفون الخاص بها في السنوات الخمس المقبلة”.

وقطاع الخدمات والتطبيقات، هو ‬ثاني أكبر قطاع في أبل حاليا بعد آيفون.