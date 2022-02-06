شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك الدردشة مع مستخدمين خارج مؤسستك في مايكروسوفت Teams؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت مايكروسوفت ميزة جديدة إلى نظامها الأساسي للدردشة ومؤتمرات الفيديو، Teams، حيث تسمح الميزة للمستخدمين بالدردشة مع أي شخص حتى لو لم يكونوا في نفس المؤسسة أو يستخدمون حساب Teams الشخصي.

ومع هذه الإضافة، يمكن لمستخدمي Teams الآن دعوة أي مستخدم لمحادثة فردية أو في دردشة جماعية عن طريق إدخال عنوان بريده الإلكتروني الكامل أو رقم هاتفه باستخدام حساب مايكروسوفت الشخصي.

ووفقًا لـ مايكروسوفت، توفر ميزة Teams الجديدة لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات ومستخدمي حسابات مايكروسوفت الشخصية مجموعة من عناصر التحكم والأدوات لضمان الأمان، لكن في البداية يسمح Teams للمستخدمين فقط بإرسال الرسائل النصية والرموز التعبيرية والوسائط عبر هذه الميزة.

إذا كنت تتساءل عن كيفية استخدام هذه الميزة ، فإليك الطريقة 1. قم بتنزيل أحدث إصدار من مايكروسوفت Teams وتثبيته على جهازك.

2. تسجيل الدخول باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني الشخصي أو الرسمي.

3. على الجانب الأيمن من Teams، حدد دردشة ثم دردشة جديدة لبدء محادثة جديدة.

4. أدخل عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف للشخص الذي تريد الدردشة معه.

5. انقر فوق الاسم من نتيجة البحث لبدء محادثة جديدة.

لاحظ أنه إذا كان المستخدم موجودًا بالفعل في Teams، فستتمكن من بدء محادثة على الفور، ومع ذلك، إذا لم يكن لدى المستخدم حساب مايكروسوفت، فسيتلقى دعوة للانضمام إلى Teams، وبمجرد تسجيلهم، ستتمكن من بدء المحادثة.