شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى يحول شكل الشخصيات الكرتونية الشهيرة لبشر حقيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انشأ الفنان Hidreley Leli Diao من البرازيل صورا باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI) للمساعدة في تخيل ما قد تبدو عليه مجموعة من الشخصيات من أفلام ديزني إلى عائلة سمبسون إذا كانوا بشرًا، وقال "منذ أن اكتشفت الذكاء الاصطناعي، كنت اتحدى نفسي للقيام بأشياء لم أكن أتخيل القيام بها أبدًا".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الفنان البرازيلي، "مع العديد من الدراسات والكثير من الممارسة، اعتقدت أن الوقت قد حان لإحضار بعض شخصيات ديزني إلى حياة الإنسان."

كما نشر رؤية شبيهة بالإنسان لبيتر بان وتينكربيل وعلاء الدين والأميرة ياسمين ورابونزيل وبوكاهونتاس وأرييل من ذا ليتل ميرميد ومولان وموانا، وهناك أيضًا صور لجو جاردنر من فيلم ديزني، وكذلك الرجل العجوز الغاضب كارل فريدريكسون من فيلم "Up".

وأضاف الفنان الرقمى: "عندما نشاهد بعض الرسوم المتحركة، من الطبيعي أن نقبل النسب الكرتونية للشخصيات دون أي مشاكل، بعد كل شيء، نحن معتادون تمامًا على هذا النوع من السمات، لكن ماذا لو أصبحوا حقيقيين.. حاولت أن أدخلهم إلى عالمنا من خلال الذكاء الاصطناعي".

كما أنه لإنشاء صور شخصية واقعية لبعض شخصياته المفضلة ، استخدم فوتوشوب وثلاثة تطبيقات متحركة لتحرير الصور بالذكاء الاصطناعي: FaceApp و Gradient و Remini، فإن FaceApp هو تطبيق لتحويل الصور يستخدم ما يسميه الذكاء الاصطناعي وتحولات الوجه العصبي لإجراء تعديلات على الوجوه، ويمكن للتطبيق استخدام الصور من مكتبتك أو يمكنك التقاط صورة داخل التطبيق.