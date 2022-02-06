أخطر 3 أخطاء يرتكبها أى مستخدم لتطبيق واتساب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 فبراير 2022 01:19 مساءً - يستخدم أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم تطبيق المراسلة “واتساب”، والذي يعد نقطة جذب لجميع أنواع التهديدات السيبرانية، كان التطبيق الشهير هو البوابة المؤسفة للعديد من المتسللين في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى خداع الآلاف من المستخدمين وفقا لما نقلته موقع the sun.

ويبحث المحتالون والمتسللون دائمًا عن طرق جديدة لخداع الضحايا ، مما يزيد من قلقهم.

ولكن هناك بعض الأنماط والموضوعات المنتظمة التي يجب أن تكون على دراية بها – وطرق بسيطة للحفاظ على سلامتك وهى:-

– لا تتحدث إلى أرقام لا تعرفها

– يحب المحتالون عبر الإنترنت اللعب على عواطفنا لجنى الأموال.

-إحدى الطرق للقيام بذلك هي استخدام رقم عشوائي جديد وادعاء أنه صديق أو شخص محبوب.

سيتصرفون بإلحاح وسيستخدمون لغة عاطفية لحثك على الاندفاع نحوها.

عادة يتظاهرون بأنهم شخص تعرفه فى محنة مدعيا أنهم لا يستطيعون استخدام رقم هاتفهم المعتاد لسبب ما ويحتاجون منك بشكل عاجل لإرسال الأموال إليهم.

بشرى لمحبي آيفون

في الوقت نفسه، تقترب أمنية مستخدمي آيفون بنقل محادثات الواتساب الخاصة بها من هواتفهم الأندرويد مباشرة لهاتف الآيفون والتي طال انتظارها من التحقق قريبا.

وذكر تقرير نشر مؤخرا من قبل موقع “وابيتا إنفو” أن تطبيق المراسلة الفوري “واتساب” يعمل على ميزة منتظرة تتيح لمستخدميه ترحيل ‏محفوظات الدردشة من هاتف “أندرويد” إلى “آيفون” دون الحاجة استخدام تطبيقات خارجية.‏

إصدار تجريبي

وتم اكتشاف هذه الميزة لأول مرة في أحدث إصدار تجريبي من “واتساب”، الذي يحمل رقم (22.2.74) الخاص بهواتف “آيفون”. ويشير التحديث التجريبي إلى ميزة قد تتيح نقل محادثات “واتساب” من “أندرويد” إلى “آيفون”.

كما شارك موقع “وابيتا إنفو” بضع لقطات شاشة توضح الشكل الذي قد تبدو عليه الميزة، والتي تبيّن أن “واتساب” سيطلب الإذن قبل بدء عملية نقل محفوظات الدردشة، بعد ذلك سيطلب من المستخدم إبقاء التطبيق مفتوحا وكذلك هاتفه أثناء ترحيل محادثاته.

وكان على الراغبين في نقل محادثات الواتساب من أجهزة الأندرويد إلى الآيفون القيام بعدة خطوات واستخدام تطبيقات مساعدة للقيام بهذا الأمر قبل إضافة هذه الميزة.