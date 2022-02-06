شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تشاهد القناة الجزائرية الأرضية لمتابعة مبارة مصر والسينغال؟ اعرف ترددها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر ملايين المصريين مساء اليوم المبارة المهمة للمنتخب الوطني مع نظيرة السنغالي، في نهائي بطولة الأمم الإفريقية، والتى كشفت القناة الجزائرية الأرضية أنها ستذيعها مجانا، والتي قررت عرض مباريات المنتخب المصري، بعد خروج المنتخب الجزائري من البطولة الإفريقية، في دور المجموعات.

حيث تبث قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات من خلال تردد مشفر.







كيفية تنزيل وفك شفرة القناة الجزائرية الأرضية كيفية تنزيل وفك شفرة القناة الجزائرية الأرضية - قم بالدخول إلى اعدادات الريسيفر.

تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة لمباراة مصر والسينغال تردد قناة الجزائرية الأرضية يأتي عبر القمر الصناعي المصري نايل سات ويحمل اسم Programme NationalHD على التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي.

- قم بالبحث عن القنوات بإدخال التردد بشكل يدوي.

- أدخل تردد القناة السابق ذكره.

- حيث ستختار القمر Nilesat /Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

- أدخل التردد كتابةً ثم اختر التردد الأفقي H.

- اختر معدل الترميز 27500 ثم اضغط على موافق Ok.

- بعد الإنتهاء قم بحفظ القنوات.

- بعد الانتهاء من ضبط التردد سيتطلب منك إدخال شفرة القناة وهى: 1100000000000000.