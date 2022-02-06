شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple Music تخفض الفترة التجريبية المجانية إلى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير حديثة أن شركة أبل قد خفضت فترة التجربة المجانية لـ Apple Music للمشتركين الجدد من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد.

وبعد ثلاث سنوات من ظهورها لأول مرة أنها تخطط لتقليص الفترة التجريبية المجانية، قامت Apple Music في النهاية بتخفيضها إلى شهر واحد، وفقًا لتقارير AppleInsider.

ويحصل المستخدمون الجدد على نسخة تجريبية مجانية مدتها شهر واحد، بدلاً من الأشهر الثلاثة السابقة، على الرغم من أن مشتري AirPods والأجهزة الأخرى لا يزالون يحصلون على ستة أشهر.

ولا تذكر شروط وأحكام Apple Music على الموقع الرسمي أي فترة محددة، ولكن في أواخر يناير 2022، كان عنوان البانر هو "استمتع بثلاثة أشهر مجانا" ، لكنه الآن "ابدأ تجربتك المجانية اليوم".

ويتم الآن إخطار المستخدمين الجدد الذين ينقرون للاشتراك في الإصدار التجريبي بأنهم يحصلون على "شهر واحد مجانًا، ثم 9.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر".

وبصرف النظر عن العروض مثل العرض الموسع لمشتري سماعات الرأس من أبل، تقدم Apple Music إصدارًا تجريبيًا مجانيًا لمدة ثلاثة أشهر منذ أن بدأت في عام 2015.