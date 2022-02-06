شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: محطة الفضاء الدولية ستغرق فى المحيط الهادئ فى2031 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت ناسا في خطة انتقالية جديدة صدرت هذا الأسبوع أن محطة الفضاء الدولية (ISS) ستواصل عملياتها حتى عام 2030 وستغرق في أبعد نقطة في المحيط الهادئ في عام 2031، ووفقًا لتقديرات ميزانية وكالة الفضاء، فإن محطة الفضاء الدولية، التي تم إطلاقها في عام 1998، سيتم "إخراجها من المدار" في يناير 2031.

وبمجرد الخروج من المدار، ستنزل المحطة الفضائية بشكل مثير قبل الهبوط في نقطة نيمو، التي تبعد حوالي 2700 كيلومتر عن أي أرض، وقد أصبحت تُعرف باسم مقبرة الفضاء - مكان الراحة الأخير للمحطات الفضائية التي تم إيقاف تشغيلها، والأقمار الصناعية القديمة بحسب صحيفة الجارديان.

وتُعرف أيضًا باسم "القطب المحيطي الذي يتعذر الوصول إليه" أو "منطقة جنوب المحيط الهادئ غير المأهولة بالسكان"، وتشتهر المنطقة المحيطة بمقبرة الفضاء بنقصها التام في النشاط البشري، وقالت ناسا إنها "أبعد مكان إلى حد كبير عن أي حضارة بشرية يمكنك أن تجدها".

وأعلنت وكالة الفضاء هذا الأسبوع عن خطة انتقالية جديدة لعلوم المدار الأرضي المنخفض، وعلاوة على ذلك، وقعت ناسا اتفاقيات مع ثلاث شركات خاصة لإطلاق محطات فضائية تجارية لاستخدامها من قبل كل من الشركات الخاصة ورواد الفضاء الحكوميين.

وقالت ناسا إن هذه المحطات الفضائية التجارية الجديدة ستطلقها Blue Origin و Nanoracks LLC و Northrop Grumman Systems Corporation، ومن المتوقع أن يتم تشغيلها بحلول أواخر عام 2020، قبل سقوط محطة الفضاء الدولية في البحر ، حسبما أفاد موقع Space.

وحتى ذلك الحين، ستظل محطة الفضاء الدولية مشغولة بالتجارب التي يتم إجراؤها نيابة عن باحثي ناسا والمتعاقدين من القطاع الخاص، وقال روبين جاتينز، مدير محطة الفضاء الدولية في مقر ناسا، في البيان: "تدخل محطة الفضاء الدولية عقدها الثالث والأكثر إنتاجية كمنصة علمية رائدة في الجاذبية الصغرى".