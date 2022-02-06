شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية التقاط لقطة شاشة على آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد التقاط لقطة شاشة على جهاز "آيفون" طريقة رائعة لتذكر شيء ما أو مشاركته مع الأصدقاء، لذا إليك ما يجب القيام به حسبما نقل موقع ذى صن.

كيف يمكننى التقاط لقطة للشاشة على iPhone؟

تعتمد طريقة التقاط لقطة شاشة على طراز iPhone لديك.

بالنسبة لأولئك الذين لديهم معرف الوجه - من iPhone X وما بعده - تحتاج إلى الضغط على الزر الجانبى (السكون / الاستيقاظ) وزر رفع الصوت فى نفس الوقت، ثم تحريرهما بسرعة.

سيؤدى ذلك إلى عرض معاينة للشاشة.

إذا كنت تحتاج لذلك يمكنك حفظه.

وإذا لم يكن كذلك أغلق تلك الصورة وحاول مرة أخرى.

العملية مماثلة للهواتف المزودة بمعرف اللمس.

اضغط على زرى المنزل والجانب (النوم / الاستيقاظ) فى نفس الوقت، ثم حرر كلا الزرين بسرعة.

بالنسبة للهواتف القديمة التى لا تحتوى على معرف الوجه أو اللمس، تحتاج إلى الضغط باستمرار على زر السكون / الاستيقاظ فى الجانب أو الجزء العلوي، ثم الضغط على زر الصفحة الرئيسية.

يعمل هذا أيضًا على الهواتف المزودة بمعرف اللمس.

بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام Siri لالتقاط لقطة شاشة عن طريق تنشيط Siri بالطريقة المعتادة عن طريق قول "مرحبًا Siri ، التقط لقطة شاشة".

يمكنك أيضًا التقاط لقطة شاشة بدون استخدام أى أزرار فعلية، باستخدام "زر" اللمس المساعد الافتراضى أو العائم.

للقيام بذلك قم أولاً بالوصول إلى "الزر العائم". يمكن العثور على هذا ضمن إعدادات "إمكانية الوصول" على جهاز iPhone الخاص بك.

تفعيل هذا الزر يجعله على الشاشة، ويفتح لك سلسلة من الشاشات لتختار من بينها.

لفتح هذه السلسلة من الشاشات، ما عليك سوى لمس الزر أو التمرير فوقه.

يمكنك ترك الزر متاحًا طوال الوقت وسحبه بعيدًا عن الطريق عند عدم الحاجة إليه.

لوضع الزر على شاشتك، انتقل إلى "الإعدادات"، ثم "إمكانية الوصول"، وضمن "المادى والمحرك"، حدد اللمس المساعد.

لاستخدام الزر ، قم بتنشيطه بالضغط بإصبعك عليه، ثم اختر الجهاز، ثم المزيد، ثم لقطة الشاشة.

هناك طريقة أخرى لالتقاط لقطة شاشة وهى استخدام تطبيق خارجى ، مثل Web Capture ، والذى يمكن تنزيله على هاتفك.

على الرغم من أنها ليست لقطة شاشة من الناحية الفنية، يمكنك أيضًا التمرير فوق صورة لإظهار قائمة سياق، حيث يمكنك اختيار حفظ الصورة.

أين يتم حفظ لقطات الشاشة؟

يتم حفظ لقطات الشاشة تلقائيًا فى ألبوم الكاميرا.

للعثور على لقطات الشاشة الخاصة بك، افتح الصور، ثم الألبومات، ثم لقطات الشاشة.

يمكنك اختيار حفظ لقطة شاشة فى ألبوم الكاميرا أو حفظها مباشرة فى ملفاتك بعد التقاطها مباشرة.

ستظهر صورة صغيرة فى الجزء السفلى من الشاشة لبضع ثوان بعد لقطة الشاشة.

اضغط على هذه الصورة للحصول على قائمة منبثقة حيث يمكنك التعديل أو الحفظ فى الصور أو الملفات أو حذف الصورة.

إذا كنت تستخدم خيار حفظ صورة باستخدام قائمة السياق الخاصة بها، فيمكنك اختيار هذا للانتقال إلى لفة الكاميرا أو الحافظة.

هل يمكنك معرفة ما إذا كان شخص ما قد التقط لقطة شاشة لنصوص؟

لا ليس من الممكن معرفة ما إذا كان شخص ما قد التقط لقطة شاشة لنص أو رسالة iMessage قمت بإرسالها.

ومع ذلك ليس هذا هو الحال بالنسبة للتطبيقات الشائعة الأخرى.

غالبًا ما يُظهر سناب شات وانستجرام للمستخدم عندما يلتقط شخص ما لقطة شاشة لمحتواه.

لكن التطبيق الوحيد الخاص بـ iPhone حيث من المحتمل أن يتم تنبيهك إذا كان شخص ما قد التقط لقطة شاشة موجود فى مكالمة فيس تايم.