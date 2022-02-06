شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يعلن عن تحديثات جديدة لصاروخ المريخ الضخم الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيلون ماسك عن خطط لتقديم تحديث عن صاروخ Starship الضخم للفضاء العميق من SpaceX الأسبوع المقبل، وغرد رجل الأعمال الملياردير بالتغريد بأنه سيكون هناك عرض تقديمي في الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش (02:00 بتوقيت جرينتش) في تكساس، حيث تعمل SpaceX على تطوير Starship في منشأة الاختبار الخاصة بها في بوكا تشيكا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيكون أول تحديث للمركبة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وستحدد المركبة الفضائية، التي ستعيد البشر إلى سطح القمر ويمكن أن تنقل يومًا ما أكثر من 100 شخص إلى المريخ في كل مرة لها، للقيام بأول رحلة مدارية لها في مارس على أقرب تقدير.

كان ماسك يقدم عروضًا تقديمية دورية عن خططه لبناء صاروخ عملاق لإرسال الناس إلى الفضاء السحيق وعلى الكوكب الأحمر منذ عام 2016.

وسُئل ماسك على Twitter أمس: "متى سيحدث عرض Starshipelonmusk؟"، وردًا على ذلك، أجاب الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX: "الخميس من الأسبوع المقبل الساعة 8 مساءً بتوقيت تكساس".

لكن لم يتم إعطاء تفاصيل أخرى حول الحدث، وخلال التحديث الأخير لـ Musk في سبتمبر 2019، قدم عرضًا تقديميًا في Boca Chica يقف أمام نموذج أولي كامل لـ Starship.

وهذه المركبة قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل ومصممة للإطلاق فوق معزز عملاق يسمى Super Heavy، وسيبلغ ارتفاع النظام المدمج 394 قدمًا (120 مترًا) ويشار إليه أيضًا باسم Starship.

وأجرت SpaceX عددًا قليلاً من الرحلات التجريبية على ارتفاعات عالية مع المركبة، لكنها لم تطلقها بعد في المدار.

كانت الشركة تأمل في القيام بذلك في يناير لكنها تنتظر حاليًا موافقة من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) لإطلاق Starship للدوران حول بوكا تشيكا ، والتي لن يتم منحها حتى مارس على أقرب تقدير.

يبحث تقييم إدارة الطيران الفيدرالية في الآثار البيئية لملف تعريف مهمة SpaceX الأولي ويستعرض استعادة الحطام وإغلاق الطرق المحلية في بوكا تشيكا بتكساس، حيث يقع موقع إطلاق الشركة.

ويهدف برنامج Starship إلى تطوير مركبات للسفر عبر الكواكب للبضائع والبشر إلى القمر والمريخ وما وراءهما.