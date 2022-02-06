شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء الفلك يكتشفون كواكب خارجية تفقد غلافها الجوى مثل البخار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف علماء الفلك كوكبان خارجيان صغيران يفقدان غلافهما الجوي مثل البخار المتصاعد من قدر من الماء المغلي، وتم الكشف عن هذه العوالم في الدراسة الأخيرة، التي قادها معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (Caltech)، في أنظمة النجوم التي تبعد 103 و 73 سنة ضوئية، على التوالي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، استخدم الفلكيون مرصد دبليو إم كيك على قمة ماوناكي في هاواي لدراسة اثنين من الكواكب في النظام النجمي TOI 560، وتلسكوب هابل الفضائي الأيقوني للنظر إلى زوج آخر يدور حول HD 63433.

تشير النتائج التي توصلوا إليها إلى أن غازات الغلاف الجوي تتسرب من الكوكب في TOI 560، المسمى TOI 560.01، ومن الكوكب في HD 63433، المسمى HD 63433 c.

قال مايكل زانج، الباحث الرئيسي لكلا الدراستين وطالب دراسات عليا في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا: "اشتبه معظم علماء الفلك في أن الكواكب يمكن أن يكون لها غلاف جوي متبخِّر"، مضيفا "لكن لم يسبق لأحد أن اكتشف أي شخص أثناء القيام بذلك حتى الآن."

وقال الباحثون إن المثير للدهشة أنهم اكتشفوا أيضًا أن الغاز الموجود حول TOI 560.01 كان يهرب في الغالب نحو نجمه القريب.

قال البروفيسور هيذر كنوتسون، باحث مشارك في الدراسة: "كان هذا غير متوقع، حيث تتوقع معظم النماذج أن الغاز يجب أن يتدفق بعيدًا عن النجم"، مضيفا، "لا يزال لدينا الكثير لنتعلمه حول كيفية عمل هذه التدفقات في الممارسة العملية."