شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء الفلك يكتشفون كواكب خارجية تفقد غلافها الجوى مثل البخار والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، استخدم الفلكيون مرصد دبليو إم كيك على قمة ماوناكي في هاواي لدراسة اثنين من الكواكب في النظام النجمي TOI 560، وتلسكوب هابل الفضائي الأيقوني للنظر إلى زوج آخر يدور حول HD 63433.
قال مايكل زانج، الباحث الرئيسي لكلا الدراستين وطالب دراسات عليا في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا: "اشتبه معظم علماء الفلك في أن الكواكب يمكن أن يكون لها غلاف جوي متبخِّر"، مضيفا "لكن لم يسبق لأحد أن اكتشف أي شخص أثناء القيام بذلك حتى الآن."
وقال الباحثون إن المثير للدهشة أنهم اكتشفوا أيضًا أن الغاز الموجود حول TOI 560.01 كان يهرب في الغالب نحو نجمه القريب.
قال البروفيسور هيذر كنوتسون، باحث مشارك في الدراسة: "كان هذا غير متوقع، حيث تتوقع معظم النماذج أن الغاز يجب أن يتدفق بعيدًا عن النجم"، مضيفا، "لا يزال لدينا الكثير لنتعلمه حول كيفية عمل هذه التدفقات في الممارسة العملية."