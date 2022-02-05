شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إنشاء NFT على جهاز آيفون الخاص بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تريد الحصول على NFT على جهاز "آيفون" الخاص بك ، لكنك لست متأكدًا من كيفية ذلك؟. هناك العديد من الخيارات المتاحة لك - وهي أسهل مما تعتقد على الأرجح بحسب موقع ذى صن.

ما هو NFT؟

تعد NFTs عنصرًا جديدًا قابلاً للتداول وساهم في اجتياح الإنترنت.

تشير الأحرف NFT إلى "رمز غير قابل للاستبدال".

إذا كان هناك شيء "قابل للاستبدال" ، فيمكن تداوله مقابل نظير مماثل.

على سبيل المثال تعتبر بتكوين قابلة للاستبدال من الناحية الفنية - يمكنك مبادلة واحدة بأخرى ، والحصول على نفس الشيء.

النقد المادي أيضًا قابل للاستبدال - يمكنك استبدال ورقة نقدية بقيمة 10 جنيهات إسترلينية بأخرى.

NFT هو رمز رقمي فريد تمامًا بدون نسخ.

مثل Bitcoin والعملات المشفرة الأخرى ، تعمل NFT باستخدام بلوكتشين.

وبلوكتشين عبارة عن دفتر عام للمعاملات المسجلة عبر الإنترنت - ولا يمكن تغييره تمامًا.

يمكن تداول NFTs على بلوكتشين مثل بتكوين لكنها فريدة حسب التصميم.

وهذا يمنحهم قيمة خاصة لأن كل NFT فردي وفريد من نوعه.

يمكنك تحويل أي نوع من البيانات تقريبًا إلى NFT.

يبيع الناس الأعمال الفنية الرقمية والأغاني وحتى التغريدات في شكل NFT.

تتضمن مبيعات NFT الأكثر تفصيلاً مدربين / أحذية رياضية افتراضية وحتى منزل افتراضي.

الأهم من ذلك أن NFTs ليست مادية - لذلك إذا اشتريت كائن NFT ، فأنت تمتلك فقط رمزًا مميزًا على blockchain وليس عنصرًا ماديًا.

كيفية سك NFT على iPhone

إذن ماذا يعني سك NFT؟

إن سك NFT يؤدي إلى إنشاء NFT جديد تمامًا لم يكن موجودًا من قبل.

قد يكون هذا هو أنك تقوم جسديًا بتحويل شيء قمت بعمله إلى NFT.

أو قد يعني استخدام مشروع شخص آخر عبر الإنترنت لصك NFT.

ستشتري NFT من إحدى البورصات - وأشهر NFT blockchain حاليًا هو Ethereum.

لكنك بحاجة إلى موقع ويب أو تطبيق أو برنامج لصك NFT.

على iPhone سترغب في البحث عن التطبيقات الشائعة لصك NFTs.

يُطلق على أحد التطبيقات الرئيسية اسم NFT Go ، والذي يتيح لك إصدار NFTs - بالإضافة إلى شرائها وبيعها.

هناك محفظة داخل التطبيق حتى تتمكن من تتبع أصولك وتداولها.

ويمكنك سك النقود على Ethereum و Polygon.

يفرض سك النقود على Ethereum رسومًا أعلى ، ولكنه أيضًا أكثر blockchain شهرة.

أقل شعبية على App Store هي NinjaFT.

مثل NFTGo ، يتيح لك هذا شراء NFTs على جهاز iPhone الخاص بك.

يمكنك نقل NFTs إلى محفظتك ، ويمكنك أيضًا شراء حزم NFT.

يوجد أيضًا مصمم بطاقة تداول NFT مدمج في التطبيق - مع قوالب ورسومات جاهزة

كما هو الحال مع أي اتجاه جديد ، سيزداد عدد تطبيقات NFT على iPhone بمرور الوقت.

لذلك إذا لم تكن راضيًا عن العرض الحالي ، فانتظر بعض الوقت وسترى المزيد من النوافذ المنبثقة.