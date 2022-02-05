شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على فريق الأثرياء المسافرين إلى محطة الفضاء الدولية لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر
كما أنه بمجرد أن يصعد الطاقم، الذي أنفق كل منهم 55 مليون دولار على الرحلة، سيقضي ثمانية أيام في تنفيذ مجموعة من التجارب والأنشطة التجارية وإدارة الجلسات التعليمية للأطفال على الأرض.
وهذا طاقم دولي، حيث ولدت لوبيز أليجريا في إسبانيا لكنها نشأت في كاليفورنيا ، وكونور من الولايات المتحدة ، وباثي من كندا.
سيتم إطلاق الطاقم يوم الأربعاء 30 مارس من Launch Complex 39A في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، على صاروخ SpaceX Falcon 9 الذي أثبت كفاءته في الطيران.
كما تم تسمية البعثة باسم AX-1 ، ويتدرب الطاقم في مركز ناسا جونسون للفضاء في هيوستن، ومنشآت أخرى تابعة لناسا، منذ أغسطس 2021.
سمح لهم هذا التدريب بالتعرف على أنظمة محطة الفضاء الدولية والمرافق العلمية الموجودة على متن الطائرة وإجراءات الطوارئ، وسمح لهم تدريب SpaceX بالتعرف على تشغيل كبسولة Crew Dragon، والتي ستنقلهم إلى المحطة والعودة.
وبدأت ناسا العمل مع فريق عمليات مهمة أكسيوم في عمليات المحاكاة في ديسمبر، للتعرف على كيفية عمل أول طاقم مدني بالكامل على محطة الفضاء الدولية.
وأكدت وكالة الفضاء الأمريكية أنها ستواصل هذه المحاكاة المشتركة خلال الأشهر القليلة المقبلة، استعدادًا للإطلاق في 30 مارس.