شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على فريق الأثرياء المسافرين إلى محطة الفضاء الدولية لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة ناسا تفاصيل رواد الفضاء المدنيين الأربعة الذين سيقضون أسبوعًا في العيش وإجراء تجارب على محطة الفضاء الدولية في أبريل، حيث ستكون شركة أكسيوم سبيس، شركة الفضاء الخاصة التي تطور وحدة خاصة بها لمحطة الفضاء الدولية، مسئولة عن تشغيل الرحلة، وإرسال الأربعة إلى المحطة على متن كبسولة SpaceX كرو دراجون.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيعمل رائد فضاء ناسا ونائب رئيس شركة أكسيوم سبيس مايكل لوبيز أليجريا كقائد للمهمة، جنبًا إلى جنب مع لاري كونور كطيار، مع مارك باثي، وعمل إيتان ستيب كمتخصصين في المهمة خلال الرحلة التي تستغرق يومًا إلى المحطة.

كما أنه بمجرد أن يصعد الطاقم، الذي أنفق كل منهم 55 مليون دولار على الرحلة، سيقضي ثمانية أيام في تنفيذ مجموعة من التجارب والأنشطة التجارية وإدارة الجلسات التعليمية للأطفال على الأرض.

وهذا طاقم دولي، حيث ولدت لوبيز أليجريا في إسبانيا لكنها نشأت في كاليفورنيا ، وكونور من الولايات المتحدة ، وباثي من كندا.

سيتم إطلاق الطاقم يوم الأربعاء 30 مارس من Launch Complex 39A في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، على صاروخ SpaceX Falcon 9 الذي أثبت كفاءته في الطيران.

كما تم تسمية البعثة باسم AX-1 ، ويتدرب الطاقم في مركز ناسا جونسون للفضاء في هيوستن، ومنشآت أخرى تابعة لناسا، منذ أغسطس 2021.

سمح لهم هذا التدريب بالتعرف على أنظمة محطة الفضاء الدولية والمرافق العلمية الموجودة على متن الطائرة وإجراءات الطوارئ، وسمح لهم تدريب SpaceX بالتعرف على تشغيل كبسولة Crew Dragon، والتي ستنقلهم إلى المحطة والعودة.

وبدأت ناسا العمل مع فريق عمليات مهمة أكسيوم في عمليات المحاكاة في ديسمبر، للتعرف على كيفية عمل أول طاقم مدني بالكامل على محطة الفضاء الدولية.

وأكدت وكالة الفضاء الأمريكية أنها ستواصل هذه المحاكاة المشتركة خلال الأشهر القليلة المقبلة، استعدادًا للإطلاق في 30 مارس.