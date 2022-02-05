شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 معلومات عن انتقال الشعلة الأولمبية تحت الماء بين روبوتين لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم الكشف عن أول تتابع تحت الماء للشعلة الأولمبية بين روبوتين في الصين، وتضمن التسليم غمر اللهب بواسطة مشاعل خاصة لمدة ثماني دقائق تقريبًا، وتم وضعه في منتصف نهر يونجدينج الجليدي، وحمل كل من الروبوتات المصممة على شكل أحجار لولبية شعلة معدنية حمراء وفضية في أذرعهم لتمرير الشعلة بها، خلال هذه المرحلة من رحلتها التي استمرت ثلاثة أيام عبر بكين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تقام مراسم افتتاح الألعاب الشتوية لهذا العام في 4 فبراير في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت وسط أمريكا في ملعب بكين نيشن.





6 معلومات مهمة عن تفاصيل حمل الشعلة الأولمبية من روبوتات

1- تلقى الروبوتين الشعلة من An Guoyu، حامل الشعلة البشرية رقم 254.

2- مع الإنجاز الرائع المتمثل في اجتياز النار تحت الماء بنجاح، ظهر الروبوت الثاني منتصرًا.

3- نقلت الشعلة إلى حامل الشعلة البشري رقم 255 ، An Yixiang ، الذي ركض بالمرحلة التالية من التتابع.

4- انطلقت الشعلة لأول مرة تحت الماء في الفترة التي سبقت أولمبياد سيدني عام 2000، عندما سبحت عالمة الأحياء البحرية ويندي كريج دنكان معها في الحاجز المرجاني العظيم.

5- وفي PyeongChang 2018، دخلت الروبوتات الغاطسة أولاً في العمل ، حيث حملت الشعلة بواسطة 'Crabster' ، وهو روبوت عملاق لاستكشاف أعماق البحار من ستة أرجل تم بناؤه في المعهد الكوري لعلوم وتكنولوجيا المحيطات.

6- لكن ما كان مميزًا في الشعلة تحت الماء المستخدمة، في تسليم نهر يونجدينج ، هو أنها تم تطويرها باستخدام وقود غازي عديم الدخان سمح لها بالحرق دون تلويث المياه المحيطة، ويتماشى هذا الاختيار مع الخصائص الخضراء وعالية التقنية التي تتطلع الصين إلى الترويج لها من خلال الألعاب.